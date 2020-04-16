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16.04.2020 - 07:00 | | ELİF ALTIN İstanbul

Gazetecilere de tahliye talebi

Yeni infaz yasasının Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından tutuklu gazeteciler Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu hakkında tahliye talebinde bulunuldu.

Gazetecilere de tahliye talebi
ELİF ALTIN İstanbul

Tahliye dilekçesinde, İnfaz Düzenleme Yasası’nın altıncı maddesi hatırlatılarak şu ifadelere yer verildi: “Kanunda öngörülen ceza miktarının ‘3 ile 9 yıl arasında hapis cezası’ olduğu da dikkate alındığında yargılama sonunda müvekkiller hakkında alt sınırdan uzaklaşılarak teşdiden ceza verilmesi halinde dahi infaz düzenlemesi çerçevesinde cezanın 2/3’ü ile koşullu salıverilmeden faydalandırılacak olan müvekkillerin denetimli serbestlik süresinin de üç yıl olarak düzenlenmesi nedeniyle cezaevinde infaz edilecek bir cezalarının kalmayacağı açıktır. Haklarında uygulanan tutuklama tedbiri hukuki faydadan yoksun ve orantısız olan müvekkillerin tahliyesine karar verilmesi zaruridir.” Milliyet’e konuşan avukat Hüseyin Ersöz, “Pehlivan ve Terkoğlu’nun suçlanmış oldukları kanun maddesi bu denetimli serbestlik süresinin uygulanmasında istisnalar arasında sayılmamıştır. Bu da doğrudan denetimli serbestlik süresinden faydalanmaları anlamına gelir" dedi. 

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