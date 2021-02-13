KKTC’nin Kurucu Lideri Rauf Denktaş’ın hiçbir zaman federasyona inanmadığını ama görüşmeye mecbur olduğunu hatırlatan Tatar, Türkiye’nin destek verdiği Annan Planı’na ilişkin, “Annan Planı’nda Denktaş Bey, bizler hayır dedik, en azından bir duruş sergileyebildik” ifadelerini kullandı. “Artık federasyon yok” diyen Tatar, “İki devletlilik bizlerin hayaliydi. Denktaş çizgisiydi. Ancak bunun için çeşitli evrelerden geçmek zorundaydık” dedi. Tatar, BM öncülüğünde düzenlenecek Kıbrıs konulu gayriresmi 5+1 toplantılarına değinirken, “Orada bir geri adım söz konusu değildir. Yıllardan sonra belki de ilk kez Kıbrıs Türk tarafıyla, Türkiye tarafı yüzde yüz uyum içerisinde fikir birliğiyle görüşmelere hazırlanmakta. Biz 5+BM görüşmelerine tavrımızı muhattaplarımıza ifade etmek için gidiyoruz, geri adım atmak için değil” vurgulamasını yaptı.



‘Asla taviz vermeyiz’



Tatar, anlaşma sağlanması için iki tarafın da esnemesi gerektiğinin ifade edildiğine işaret ederken, “Biz asla kendi egemenliğimizden taviz vermeyiz. KKTC, bir anlaşma durumunda mutlaka egemenliğini koruyacaktır. Ayrı bir halk olmanın tüm özellikleri bizde var” dedi. Tatar, şunları söyledi: “Her zaman ümit taşıyabilirim yeter ki karşı taraf da bize gerekli saygıyı göstersin. Biz gidip Rum’a yama olmayız. Yama olmamak için de her türlü cesareti göstereceğiz. Biz hakkımızı arıyoruz. Bu hak da egemenliğimizin tanınmasıdır. Eğer bir anlaşma olacaksa, KKTC’nin lehine olacak ve kırmızı çizgilerimizden de vazgeçmemiz mümkün değil. Bunun başında bizim egemenliğimiz ve Türkiye’nin buradaki garantörlüğünün devam etmesi gelmektedir.” Tatar, anlaşma olmaması halinde Ada’nın bölünmüş olarak kalacağına işaret ederek, “Buradaki yapı, Türkiye’yle daha da entegre olacaktır” ifadesini kullandı. Bunun Türkiye’yle bütünleşme gibi bir seçeneğe yol açıp açılmayacağı sorusuna Tatar, “O ilhak olur. Kıbrıslı Türkler kendi kendini yönetmeye alışmış, Türkiye’ye çok bağlılardır. İlhak söz konusu değil ancak Antalya neyse biz de öyleyiz” yanıtını verdi.



Tatar, “Türkiye, bu bölgenin en büyük, en güçlü ve lider ülkesidir. Kıbrıs Türk tarafı, Türkiye Cumhuriyeti ile hareket ettiğinde bu coğrafyada terazi lehimize hareket etmektedir” dedi. Doğu Akdeniz de de şartların değiştiğini belirten Tatar, “Enerji kaynaklarının paylaşımında iş birliği yapılabilir. KKTC, Azerbaycan ve Pakistan gibi Türkiye’nin etkili olduğu ülkelerle temaslarını zaman içinde artırarak daha fazla tanınacak” görüşünü dile getirdi. Tatar, enerji şirketleriyle masaya oturmanın mümkün olup olmayacağıyla ilgili soruya, bunun ancak Türkiye üzerinden mümkün olacağı karşılığını verdi.



‘Yasal bir engel yok’



ABD Başkanı Joe Biden’ın geçmişte KKTC’ye geldiğini hatırlatan Tatar, Biden’ın kendisini Rum ve Yunan tarafına daha yakın gördüğünü çünkü Kıbrıs’ın gerçeklerini “tam olarak anlayamadığını” belirtti.



Maraş’ın askeri bölgeden sivil bölgeye dönüştürülüp dönüştürülmeyeceğinin sorulması üzerine ise Tatar, “Maraş, zaman içinde KKTC’nin her bölgesi gibi bir bölge olacak. Sivil bölgeye dönüştürülmesi için yasal bir engel yok. Erken adım atılmasının doğru olmadığını düşünüyoruz” dedi.