HDP’de Işık’a ihraç yolu

HDP Kadın Meclisi’nden yapılan yazılı açıklamada, Milletvekili Işık’ın, eşine şiddet uyguladığının kamuoyuna yansıması sonrası hakkında araştırma başlatıldığının duyurulduğu anımsatılarak özetle şöyle denildi: “Araştırmalarımız sonucunda Merkezi Disiplin Kurulumuz; Ebru Işık’ın ilk beyanını esas alarak Mensur Işık hakkında kesin ihraç talebiyle Kadın Meclisimizin başvurusu üzerine soruşturma başlatmıştır. Tüm yetkileri tedbiren durdurulan Işık’ın savunması alınacaktır... Kadına yönelik şiddete karşı tavrımız nettir. Kimden ve nereden gelirse gelsin, erkek şiddetine asla geçit vermeyeceğimizi bir kez daha belirtmek istiyoruz. Hiçbir kadın yalnız değildir.”



Öte yandan Ebru Işık’ın Aile içi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği’nde verdiği ifadede, evlilikleri süresince eşinin kendisine tehdit ve hakarette bulunduğunu, yaklaşık beş ay önce başka bir kadınla ilişkisinin olduğunu söylediği öğrenildi. Ebru Işık ayrıca, Mensur Işık’ın olayın kaza olduğunu söylemesi için ısrarcı olduğunu ifade etti.



