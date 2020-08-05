HDP’li Işık için fezleke hazırlandı

Mensur Işık, 15 Temmuz’da iddiaya göre tartıştığı eşi Ebru Işık’a yumruk atıp şiddet uyguladı ve yardım istememesi için cep telefonuna da el koydu. Mensur Işık, ağrıları artması üzerine eşini daha sonra, özel hastaneye götürdü. Ebru Işık, hastanedeki tedavisinin ardından Mensur Işık’tan, kendisine şiddet uyguladığı ve hastaneye gitmesine izin vermediği gerekçesiyle şikayetçi oldu. Şikayet üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Işık hakkında soruşturma başlattı. Ankara 1. Aile Mahkemesi de Ebru Işık’ın başvurusu üzerine Mensur Işık hakkında altı ay uzaklaştırma kararı verdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Işık’ın dokunulmazlığının kaldırılması amacıyla fezleke düzenlendi. Sekiz yıla kadar hapsi istenen Işık hakkında düzenlenen fezlekenin önümüzdeki günlerde TBMM’ye gönderilmesi bekleniyor.