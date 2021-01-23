İkinci parti aşıya Çin’den onay çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Aşı konusunda şu anda ikinci parti aşımız nasip olursa, yani onayı çıktı Çin’den, büyük ihtimalle bu hafta sonuna kadar gelebilir. Beklentimiz 10 milyon gelecek ve huzurevlerinde vesaire kalanlara yönelik aşılarımız devam edecek” dedi.

Cuma namazını Üsküdar’daki Kerem Aydınlar Camii’nde kılan Cumhurbaşkanı Erdoğan çıkışta basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Erdoğan’ın açıklamaları şöyle:

HAFTA SONUNA KADAR GELEBİLİR: (85 yaş ve üstü vatandaşların aşılanması sürüyor. İkinci parti aşıların ne zaman gelmesi bekleniyor? sorusu üzerine) İkinci parti aşımız nasip olursa, yani onayı çıktı Çin’den, büyük ihtimalle bu hafta sonuna kadar gelebilir. Beklentimiz 10 milyon gelecek ve bu yaş grubunu sizler de ifade ettiniz, bu yaş grubu huzurevlerinde vesaire kalanlara yönelik aşılarımız devam edecek. Tabii bu arada yine Bilim Kurulu’nun yapacağı çalışmayla birlikte de kademelendirme aynen belirlenerek, o kademe çerçevesi içerisinde de aşı süreci devam edecek.

ESNEME YAPILABİLİR: (Restoran işletmecilerinin açılma talepleri) Restoran işletmeciliği konusuyla ilgili olarak kabine toplantımızda inşallah bunun değerlendirmesini yeniden ele alacağız. Çünkü endişelerimiz var maalesef her ne kadar ‘sıkı tutacağız’ diyorlarsa da daha önce de bunlar söylendi, maalesef sıkı tutulmuyor. Şu anda başarılı bir süreç var. Bu başarılı süreci tekrar tersine çevirmek, böyle bir şeyin altına girmek, o riski almak istemiyoruz. Diyoruz ki bu süreci dikkatle yürütelim, başarılı bir şekilde yürütelim ama elimize gelen verilere bakarız, o verilere göre de gerekirse bir esneme yapılabilir.

REFORM PAKETİ YAKINDA AÇIKLANACAK: Reform paketiyle ilgili biz kendi içimizde zaten çalışmalarımızı yaptık. Bu hafta içerisinde de yine özellikle insan hakları evrensel beyannamesiyle ilgili onu da baz alarak eylem planımızı aramızda konuştuk. Değerlendirmelerimizi yaptık ve ekonomiyle ilgili olan çalışmalarımızı da yapıyoruz. Önümüzdeki haftalar içerisinde bu konuyla ilgili açıklamamızı, tarihi de açıklamak suretiyle inşallah yaparız.

‘Sincar’a bir gece ansızın gelebiliriz’

“Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın Irak ziyaretini Sincar’a yönelik ortak bir operasyon sinyali olarak yorumlayabilir miyiz?” sorusu üzerine Erdoğan, ortak operasyonları zaten her zaman yapmaya hazır olduklarını söyledi. Erdoğan, ancak açıklamak suretiyle bu operasyonların yapılamayacağını belirterek, “Her zaman benim bir sözüm var. Nedir? Bir gece ansızın gelebiliriz. Olay budur” ifadelerini kullandı.

‘Seçimin tarihi Haziran 2023’tür’

(Muhalefet kanadından gelen erken seçim söylemleri ile ilgili soru üzerine) Bu konuyla ilgili daha önceleri de açıklamalarımı yaptım. Biliyorsunuz biz bu muhalefetteki siyasi partiler gibi bir acelecilik içerisinde değiliz. Bizim şu andaki tablo, takvim Haziran 2023’tür. Haziran 2023’ten önce böyle bir erken seçim filan, falan söz konusu değildir. Bir defa oturmuş demokrasilerde aklınıza estiği zaman bir erken seçime gidilmez. Bu erken seçim yaygaraları vesaire, bunlar tamamen oturmamış ama kendilerine acaba bir yerden ne elde edebiliriz gayreti içerisinde olanların hayalleridir. Böyle bir şey kesinlikle söz konusu değildir. Cumhur İttifakı olarak kesinleşmiş bir tarih vardır ve bu tarih de Haziran 2023’tür.”

Avrupa’dan Bayraktar ve Anka siparişleri

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın yakın zamanda Avrupa semalarında da Türkiye’den satın alınan Bayraktar’ların ve Anka’ların uçtuğunu göreceğiz” şeklindeki sözlerinin hatırlatılması üzerine Erdoğan, şunları kaydetti: “Bu bakanımızın şu anda Avrupa’dan bazı siparişlerin gelmesi sebebiyle yapmış olduğu bir açıklamadır. Şu anda tabii bu tür bazı görüşmeler yapılıyor. Bu görüşmeler henüz bu kurumlarımızla herhangi bir kesin anlaşmaya bağlanmış değil. Ama bağlandığı anda da tabii bu Batı ülkeleri gerek Bayraktar’dan gerek Anka’dan bu siparişleri aldığında kendi ülkelerinde bunları değerlendirecektir.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yavuz Bahadıroğlu mahlasıyla bilinen tarihçi ve yazar Niyazi Birinci’nin cenaze törenine katıldı.