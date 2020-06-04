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04.06.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

İkinci Yargı Paketi Adalet Komisyonu’nda

TBMM Adalet Komisyonu, ikinci yargı paketini içeren Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi’nin görüşmelerine başladı. Komisyonda ilk 39 madde bazı değişikliklerle birlikte kabul edildi. Komisyon görüşmeleri bugün devam edecek.

İkinci Yargı Paketi Adalet Komisyonu’nda

Teklif sahibi AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Güler, Komisyona bilgi verirken, bu paketle kanunda düzenlenen yargılama aşamalarının her biri için tebligat yapma zorunluluğunun kaldırılması, ön inceleme, belirsiz alacak davası, yargılama süreleri, ihtiyati tedbir, tahkim, delil tespiti, ticari defterlerin ibrazı, heyetli mahkemelerin çalışma usulü, sulh ve arabuluculuğa teşvik, mahkemelerin uzmanlaşması, ses veya görüntü nakli yoluyla duruşmaların yapılması gibi birçok usul kurumuyla ilgili düzenlemeler yapıldığını belirtti.

Teklifle ayrıca; sulh ve asliye hukuk mahkemeleriyle özel kanunlarla kurulan hukuk mahkemelerinin yargı çevresi, il ve ilçe sınırlarına bakılmaksızın, Adalet Bakanlığı’nın teklifi üzerine Hâkimler ve Savcılar Kurulu’nca belirlenebilecek. Bazı tüketici davalarında, dava şartı olarak arabuluculuk müessesesi getirilecek.

 

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