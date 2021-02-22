İletişim Başkanı Altun'dan Özlem Zengin hakkında yapılan paylaşıma sert tepki

İletişim Başkanı Altun'un Twitter'dan yaptığı paylaşım şöyle;

"Bağımsız Türk yargısından bu Mert Yaşar denen mahlukun en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyoruz. Bu haysiyetsizlik karşısında acaba muhalefet ne yapacak? Kuvvetle muhtemel kafasını kuma gömecek. Takipçisi olacağız..."