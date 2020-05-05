İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan 'Makus kaderden kaçış yok' başlıklı yazıyla ilgili suç duyurusu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada "İletişim Başkanı Fahrettin Altun tarafından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile merhum Başbakan Adnan Menderes’in fotoğraflarına yan yan yer vererek darbe ve idam tehdidi içeren “Makus kaderden kaçış yok" başlıklı yazı nedeniyle Ragıp Zarakolu ve Arti Media hakkında suç duyurusunda bulunuldu" denildi.

İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN'DAN SERT TEPKİ

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, bu sabah Twitter'dan yazıya sert tepki göstermişti. Altun paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Kaderi tayin eden Allah’a yemin olsun ki bu hastalıklı zihniyete ve tehditlerine boyun eğmeden milleti için dimdik duran liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın sonuna kadar yanında, sonuna kadar arkasındayız."

CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ KALIN: ÇÖPLÜK KUTUSUNA YUVARLANIP GİDECEKSİNİZ

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Zarakolu'n paylaşımına tepki göstererek şu açıklamalarda bulunmuştu;

Darbe, junta, idam söylemlerinizle tarihin çöplük kutusuna yuvarlanıp gideceksiniz. Erdoğan nefretiyle kahrolacak, kininizde boğulacaksınız. Bu millet sizin hiçbir meşum planınıza geçit vermeyecek. Bu memleketi birilerine peşkeş çekmenize asla müsaade etmeyeceğiz.