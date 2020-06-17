İlk FETÖ raporunu hazırlayan ekiptendi

En kritik değişiklik İstanbul’da yaşandı. 2015’ten bu yana İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevini yürüten Mustafa Çalışkan, Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı’na getirildi. Çalışkan’dan boşalan İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne ise Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş atandı. Yapılan atamalarla Kahramanmaraş Emniyet Müdürü Doğan İnci Adana Emniyet Müdürlüğü’ne, Niğde Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü’ne, Gümüşhane Emniyet Müdürü Ömer Faruk Karataş Niğde Emniyet Müdürlüğü’ne, Polis Başmüfettişi Celal Taşçı da Gümüşhane Emniyet Müdürlüğü görevine getirildi.

İstanbul’un yeni emniyet müdürü Aktaş, 1964’te Çanakkale’de doğdu. 1983’te Polis Koleji’nden, 1987’de Polis Akademisi’nden mezun oldu. Aktaş, 1999’da dönemin Ankara Emniyet Müdürü Cevdet Saral başkanlığındaki devletin güvenlik birimleri içinde Fetullah Gülen Cemaati tehlikesine dikkati çeken ilk kapsamlı raporu hazırlayan ekibin içinde görev almıştı. Rapor, dönemin Devlet Güvenlik Mahkemesi’ne (DGM) teslim edilmesinin hemen ardından Gülen, ABD’ye kaçmıştı.

Bu rapor nedeniyle soruşturmalara maruz kalan Aktaş, kamuoyunda “Telekulak Davası” olarak bilinen soruşturma kapsamında yargılanmıştı. “Yasadışı dinleme yaptığı, bazı dosyaları sildiği, görevi kötüye kullandığı” gerekçesiyle yargılanan Aktaş, 6 ay hapis cezasına çarptırılmış, cezası paraya çevrilerek ertelenmişti.