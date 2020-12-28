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28.12.2020 - 15:05 | | DHA

İnce: CHP'deki skandalları 3 günde bire düşürdü arkadaşlar

CHP eski Milletvekili Muharrem İnce, CHP’de yaşanan taciz ve tecavüz iddialarıyla ilgili olarak, “Ben CHP’de haftalık skandallar eksik olmuyor demiştim. Ama 3 günde bire düşürdü arkadaşlar. Allah selamet versin” dedi.

İnce: CHP'deki skandalları 3 günde bire düşürdü arkadaşlar

Sivas'tan 4 Eylül'de başlattığı "Bin Günde Memleket Hareketi" programı kapsamında Düzce'ye gelen İnce, İstanbul ve Gaziantep caddelerinde esnafı ve vatandaşları selamladı.

CHP eski Milletvekili Muharrem İnce, Düzce’de, Gaziantep Caddesi ve Spor Sokak’ta esnaf ve vatandaşları ziyaret etti. Esnaf gezisi sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan İnce, muhalefeti eleştirdi. İnce, “Muhalefet kendi halinden memnun. Muhalefetin de Türkiye’de iktidar olma gibi bir derdi yok. Muhalefette özgüven eksikliği var. Kendine güvenmeyip dostlarla iktidara gelinmez. Önce kendine güvenerek yola çıkacaksın. Bizim hedefimiz 50+1 almak. 50+1’i hedefleyerek yola çıkacağız. Bir 15-20 gün ara vermiştik. Şimdi tekrar Düzce’den başlıyoruz. Bugün 48’inci vilayeti gezmiş olduk. Kısa sürede 81 vilayeti tamamlayacağız” dedi.

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TECAVÜZ VE TACİZ İDDİALARINI DEĞERLENDİRDİ

İnce, CHP'nin son dönemde taciz iddialarıyla gündeme gelmesi ve Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesi olayının ardından CHP'li bir milletvekilinin baba Sıddık Gültekin'i telefonla arayarak "davadan vazgeç" dediği iddialarının sorulması üzerine ise "Ben haftalık skandallar eksik olmuyor demiştim ama 3 günde bire düşürdü arkadaşlar. Allah selamet versin." ifadelerini kullandı.

 

 



 

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