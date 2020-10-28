‘İskenderun’da yapılan saldırıyı kınıyoruz’

Sancar, Hatay’ın İskenderun ilçesinde iki teröristin öldüğü olay için, “İskenderun’da acı bir olay yaşandı. Tesellimiz çok fazla zararın ortaya çıkmaması ve can kaybının olmamasıdır. Canlı bomba saldırısı olduğu söyleniyor. Bunu en sert şekilde kınıyoruz. İktidarın da gecikmeden halkı aydınlatma sorululuğu olduğunu hatırlatıyorum. Neyin nasıl yaşandığını bilmek halkın hakkıdır. Bütün İskenderun halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” dedi.

İktidarın HDP’den korktuğunu, bu nedenle yoğun gözaltı ve tutuklamalar yapıldığını ileri süren Sancar, “Kobani soruşturması” kapsamında dün yeni gözaltılar yapıldığını söyledi. Sancar, “Sadece son bir ay içinde yüzlerce partili arkadaşımız gözaltına alındı. Hiçbir somut gerekçe yok. Raflarda dosyalar var, bunları ihtiyaçların göre güncelliyorlar. Bu iktidarı asıl korkutan HDP’dir ve bu korkuda haklıdırlar. HDP bu iktidarı ilk seçimde gönderecektir. Seçimlere kadar en güçlü direnişi yine HDP ortaya koyacaktır” diye konuştu.

Sancar, cumhuriyetin kuruluşunun 97. yıl dönümünün kutlanacağını anımsatarak, Türkiye’de cumhuriyetin kuruluşundan beri en temel sorunun, cumhuriyetin bir türlü demokrasiyle buluşamaması olduğunu savundu. Cumhuriyeti demokrasiyle buluşturmak istediklerini dile getiren Sancar, “Eğer cumhuriyet demokrasi ile buluşamazsa geriye ne cumhuriyet ne demokrasi kalır. Her ikisini korumanın tek yolu ikisini buluşturmak ve bir arada savunmaktır” ifadesini kullandı.