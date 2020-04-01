01.04.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet
Karaismailoğlu TBMM’de yemin etti
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, TBMM Genel Kurulunda yemin etti.
TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplanan Genel Kurulda, Karaismailoğlu kürsüye davet edildi. Mehmet Cahit Turhan’dan bakanlık görevini devralan Karaismailoğlu’nun yemin etmesinin ardından Bilgiç, birleşime ara verdi. Genel Kurulda, aranın ardından partilerin grup önerilerinin görüşmelerine geçildi.
Dezenfektanlı önlem
TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı. Genel Kurul’da görevli kavaslar, milletvekillerinin konuşmaları sonrasında meclis kürsüsünü yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında dezenfektan sıkarak temizledi.