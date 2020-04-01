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01.04.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Karaismailoğlu TBMM’de yemin etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, TBMM Genel Kurulunda yemin etti.

Karaismailoğlu TBMM’de yemin etti

TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplanan Genel Kurulda, Karaismailoğlu kürsüye davet edildi. Mehmet Cahit Turhan’dan bakanlık görevini devralan Karaismailoğlu’nun yemin etmesinin ardından Bilgiç, birleşime ara verdi. Genel Kurulda, aranın ardından partilerin grup önerilerinin görüşmelerine geçildi. 

Dezenfektanlı önlem

TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı. Genel Kurul’da görevli kavaslar, milletvekillerinin konuşmaları sonrasında meclis kürsüsünü yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında dezenfektan sıkarak temizledi.

Polis, halkı 'corona virüs'e karşı oyun havasıyla uyardıZongudak'ta, corona virüs salgınına karşı anons yapıp, halkı dışarı çıkmamaları konusunda uyaran polis ekibi, vatandaşlara moral vermek için oyun havası çalıp oynadı.
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