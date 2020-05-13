Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, video konferans yöntemiyle yapılan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye’nin koronavirüsle mücadeleyi başarıyla sürdürdüğünü dile getirdi. Pek çok ülkenin çaresiz kaldığı bir dönemde Türkiye’nin, sağlık altyapısının ve sosyal güvenlik sisteminin gücü sayesinde pozitif bir ayrışma gösterdiğini belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

ARZU ETMEDİK SAHNELER GÖRSEK DE: Salgınla mücadelenin başarısına paralel olarak aldığımız tedbirleri her hafta kabine toplantımızda gözden geçiriyoruz. İnsanlarımızın hayatlarını kolaylaştıracak adımları, önümüzdeki tabloya uygun şekilde yeni normalleşme programımıza özellikle bu çerçevede atıyoruz. Geçtiğimiz hafta bu çerçevede ilk kararları almıştık. Bunlar arasında yer alan kimi işletmelerin faaliyetlerine izin verilmesiyle ilgili uygulama dün başladı. Her ne kadar bazı yerlerde yine arzu etmedik sahnelere rastlasak da genel olarak halkımızın belirlenen kurallara riayet ederek, işinin başına geçtiğini, alışverişini yaptığını gördük.”

HALKIMIZI HAZIRLAMALIYIZ: Uzunca bir süre maske kullanımı, fiziki mesafeye riayet, temizlik, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmama, kalabalıklardan uzak durma ilkelerine uyarak yaşama mecburiyetindeyiz. Türkiye olarak salgını bitirsek bile dünyada kökü kazınmadığı müddetçe sürekli teyakkuz halinde bulunmayı sürdürmemiz şarttır. AK Parti olarak bu gerçeği halkımıza anlatmalı, halkımızı psikolojik ve fiili olarak bu döneme hazırlamalıyız.

SİNSİ AYAK OYUNLARI: Ülke olarak salgından terörle mücadeleye, sınır ötesi harekâttan ekonomik saldırılara kadar çok cephede mücadele ederken maalesef muhalefetin sinsi ayak oyunlarıyla da uğraşıyoruz. Böyle bir dönemde dahi darbe çığırtkanlığından, sağlıktaki ve diplomasideki başarılarımızı gölgelemeye çalışmaya kadar her yola başvuran karanlık zihniyetle karşı karşıyayız. CHP’nin başını çektiği, gazete ve TV’lerden, sosyal medyaya kadar azımsanamayacak da alıcısı olan bu kesimin hamlelerini boşa çıkarmak Cumhur İttifakı ve AK Parti olarak bizim görevimizdir.

MEYDANI BIRAKMAYACAĞIZ: Meydanı sırf bize zarar vermek için ülkesine ve milletine zarar vermeyi göze alabilecek kadar bu faşist zihniyete bırakmayacağız. Bunların cüreti sırtlarını her türlü kirli ve sinsi senaryoya balıklama atlayan bir kesime dayamış olmalarından geliyor. Her yalan ve iftirayı anında cevaplamanın yanında kendi davamızı, icraatlarımızı, vizyonumuzu sürekli anlatarak bu kesimi en azından ortada bir yere getirmeliyiz.

‘Zihinler de salgın sonrası yapılanacak’

Salgın döneminde yaşananlar sağlık alanında yaptıklarımızın önemini ve iftiraların ne kadar boş olduğunu göstermiştir. Ülkemizi nereden nereye getirdiğimizi ve nereye götürmek istediğimizi bıkmadan anlatmayı sürdürmeliyiz... Küresel, siyasi ve ekonomik ilişkiler değil zihinler de salgın sonrası yapılanacak. AK Parti olarak kendimizi dünyadaki bu yeni döneme süratle hazırlamalı, milletimizin karşısına donanımlı şekilde çıkmalıyız. Belki birkaç ay, belki birkaç yıl sonra başlayacak dönüşüm sürecini en iyi şekilde karşılamalıyız. Tarihi fırsatı değerlendirme konusunda sizlere önemli görev düşüyor.

En anlamlı desteğe teşekkür

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Dayanışma Kampanyası’na yüzüğünü göndererek katkı veren Mukadder Öksüz isimli vatandaşla telefonda görüştü. Erdoğan, Twitter’dan görüşmeye dair yaptığı paylaşımda Öksüz’e teşekkür etti. Erdoğan görüşmede, “Cumhurbaşkanına yüzük gönderiyorsun, mektup gönderiyorsun, bunun karşılığında sizi telefonla aramayayım mı? Sizin bu kadirşinaslığınızı bizim de unutmamız mümkün değil” dedi. Öksüz, Erdoğan’a gönderdiği mektupta, “Bizler 15 Temmuz’da vatanımız için nasıl bir ve beraber olduysak bugün de hastalık sebebiyle mağdur olan kardeşlerimizin yanında bir ve beraber olmalıyız. Maddi varlığım olarak bir tek yüzüğüm var. Onu da çorbada benim de tuzum olsun diyerek bu hayır kampanyasına gönderiyorum” demişti. l AA