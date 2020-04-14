‘Katı tedbirler şart’

Öztrak, CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı devam ederken açıklamalarda bulundu. Salgın hastalıkla mücadelede “katı” tedbirlere ihtiyaç olduğunu vurgulayan Öztrak, bu tadbirlerden birinin “sokağa çıkma yasağı” olduğunu kaydetti. Bu tedbirin “siyasi kaygılarla” geciktirildiğini savunan Öztrak, “Nihayet hafta sonunda, bir sokağa çıkmama tedbiri uygulandı. Ancak doğru bir karar; yanlış biçimde, yanlış zamanda, yanlış bir iletişimle uygulanınca hayati bir yanlışa neden oldu. Üç yanlış bir doğruyu götürdü” dedi.

Bakan Soylu’nun yasak kararını açıklarken, “Cumhurbaşkanımızın talimatıyla” ifadesini kullandığını ifade eden Öztrak, “İşler sarpa sarınca da ‘olan bitenden şahsım sorumludur’ diyerek istifa etti” dedi.

İstifanın Erdoğan tarafından kabul edilmediğini anımsatan Öztrak, şunları kaydetti:

“Tek taraflı bir irade beyanı olan istifa, ne zamandan beri saraydaki şahsın kabulüne tabi oldu? Müellifi saray olan tam bir orta oyunu... Maşallah sarayın trolleri, medyası, programcıları, yorumcularının tekmili birden sanki hazır bekliyormuş... İstifayla birlikte yaman bir Soylu güzellemesi harekatı başlatıverdiler. Bu performansa yürek dayanmaz, saray nasıl dayansın? İstifa eden Soylu’nun yerine, yeniden Soylu’yu atayarak dünyayı kendine güldürdü. Yaşanan sağlık skandalı, milletin aklıyla dalga geçen bir başka skandalla perçinlenmiş oldu.”

Öztrak, TBMM’ye bir araştırma önergesi vereceklerini belirterek, “TÜRKEN Vakfı başta olmak üzere, Kızılay üzerinden vergi ödemeden yurt dışına para gönderenleri karşınıza alın, o paraların yurda getirilmesini sağlayın. Türkiye’de inşaatlar durmuş, Türkiye’den giden paralarla yurt dışında gökdelen dikiyorlar. Konuyla ilgili Araştırma Önergesini TBMM’ye vereceğiz” dedi.