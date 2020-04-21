21.04.2020 - 13:10 | | DHA
Kılıçdaroğlu'ndan, Görmez'e başsağlığı telefonu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, corona virüs nedeniyle annesini kaybeden eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'i telefonla arayarak, başsağlığında bulundu.
CHP'den yapılan yazılı açıklamada, "Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, annesi Sıddika Görmez'i kaybeden, Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'i telefonla aradı. Sıddika Görmez’e Allah'tan rahmet dileyen CHP lideri Kılıçdaroğlu, Görmez ailesine de başsağlığı dileklerini iletti" denildi.
Eskişehir’de corona virüs yoğun bakımı görüntülendiEskişehir’de corona virüsle mücadele eden 3 referans hastaneden biri olan Eskişehir Şehir Hastanesi’nde Polimeraz zincir reaksiyonu (polymerase chain reaction, PCR) cihazıyla test yapılmaya başlandı. Corona virüsle mücadelede yoğun bakım ünitesinin de görüntülendiği hastanede PCR cihazıyla günde bin 200 kadar test yapabilme kapasitesine sahip olduklarını ifade eden hastane Başhekimi Uzman Dr. Yaşar Bildirici, "Bu laboratuvarımız sayesinde daha çok test yapacağız. Vakalarımızı daha erken tespit ederek, daha erken izole edip, daha erken tedavi edebileceğiz" dedi.