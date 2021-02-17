Koncuk ile Özdağ yeni parti kurma yolunda

Bağımsız Milletvekili İsmail Koncuk, anketlerdeki “kararsız seçmen” sayısındaki artışın parti kurma sürecini hızlandırdığını belirtti. Koncuk, şunları kaydetti: “Türkiye’de iki kutuplu siyaset oluşturuldu. Ya Cumhur İttifakı’na oy vereceksin ya da Millet İttifakı’na ama bu seçmeni tatmin etmiyor. Yüzde 30’lara ulaşan bir kararsız kitle var. Bu kitle mesaj veriyor; ‘Ben, Türkiye’de iki kutuplu siyasetin sorunları çözeceğine inanmıyorum’ diyor. Burada yeni bir siyasi anlayış, yani ne A’dan ne B’den olan, vatandaşlarımızın problemlerini çözecek, Türkiye’yi düze çıkaracak, vatansever, Atatürkçü, milliyetçi bir siyasi anlayış gerekiyor. Çalışma başlattık. İki, üç ay alacaktır çalışma. Fazla da geç olmayan süreç içerisinde partileşmeyi inşallah tamamlayacağız.”

‘BİRLİKTEYİZ’

“Ümit Özdağ ile de birlikteyiz” diyen Koncuk “Ümit Bey, Türk milliyetçisi bir kardeşimizdir. Bu memlekete, millete karşı samimi bir sevgi taşıyan, bu millete hizmet etme aşkıyla dolu bir kardeşimizdir; dava arkadaşımızdır. Kendisiyle birlikte olmaktan memnuniyet duyuyorum” ifadelerini kullandı. Konuyla ilgili yorum yapmayan Özdağ ise “Herhangi bir şey söylemek

istemiyorum” dedi. Özdağ, Müşterek Disiplin Kurulu’nca ihraç edildikten sonra mahkemeye kararıyla geri dönmüştü.