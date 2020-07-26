Kurultayda imza çekme tartışması

CHP’nin 37. Olağan Kurultayı’nda genel başkanlığa aday olan PM üyesi İlhan Cihaner, eski Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı ve onur üyesi Prof. Dr. Tolga Yarman, adaylık için gerekli olan 68 delege imzası şartını karşılayamadı ve aday olamadı.

Partide kendini daha “sol” çizgide tanımlayan “Gelecek İçin Biz” grubunun öncüsü İlhan Cihaner cephesinden isimler, 128 imza toplandığını ancak bu imzaların “parti yönetiminin baskısıyla” geri çekildiğini ileri sürdü.

Cihaner de kurultay konuşmasında, parti yönetimini sert sözlerle eleştirerek, şunları söyledi:

‘Bu alçaklıktır’

“Bu bir iktidar kurultayı mı? Parti içi iktidar kurultayı. Bu ciddiyetsizlikle nasıl iktidara gideceğiz? Bu bir tiyatro daha önceden kurgulanmış. İl kongrelerinde tek aday dayatılmadı mı? Ben rüya mı gördüm? Nasıl demokrasi şöleni bu? Hiç mi utanmadılar? Savaş tezkerelerine ‘evet’ dedik. En büyük derdimiz sahte sol. Sahneye çıkan herkes Deniz Gezmiş diyor. Kürt halkı bize nasıl oy verecek? İttifak ittifak diyoruz.

Ekonomi batıran Ali Babacan’la mı yapacağız? Davutoğlu, yeni ittifak ortağımız. İmza toplarken beni en çok rahatsız eden imza toplanma sürecindeki baskıydı. İmza için gelen arkadaşlarımız yoldan geri çevrildi. Belediye başkanları aşıyla, işiyle tehdit etti. O genel başkan yardımcılarını da belediye başkanlarını da biliyoruz. Bunun hesabını mutlaka soracağız, bu alçaklıktır. Yoldaşlık bu mu? Perinçek’e, Karamollaoğlu’na imza veren sizler, yoldaşınız için mi imza vermiyorsunuz?”

‘İdeolojik savrulma’

Aytuğ Atıcı da, Kılıçdaroğlu’nun konuşmasının ardından, parti yöneticilerinin ve delegelerin de salonu terk etmesine tepki gösterdi. Atıcı, “Ben genel başkan olduğumda kurultayı terk etmeyeceğim” dedi. CHP seçmenin, “İktidar olmak için her yol mübahtır. Adayın isterse laiklik karşıtı, Atatürk düşmanı olsun” demediğini kaydeden Atıcı, “CHP’nin onurlu seçmeni, ‘Birinci vazifen bağımsızlığı ve Cumhuriyeti korumaktır’ diyor. ‘Cumhuriyeti yıkmak isteyenlerle iş birliği yapma, onlarla mücadele et’ diyor” ifadesini kullandı. Atıcı; CHP’de ideolojik savrulma yaşandığını savundu.

Tolga Yarman da konuşmasında, “2017’de rejim sahte oylarla değişti. İtirazda bulunmadınız. AİHM’e neden götürmediniz? Biz de rejimin değişmesine çanak tuttuk. Ayasofya kararı verildiği zaman lanetler yağdırıldı (Atatürk’ün fotoğrafını göstererek) şu efsane adama... Sesimizi çıkarmadık” dedi.

KURULTAY ÖNCESİ ANITKABİR ZİYARETİ

CHP’nin 37. Olağan Kurultayı öncesi CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek başkanlığındaki parti heyeti, Anıtkabir’i ziyaret etti. Sabah erken saatlerde Anıtkabir’e gelen partililer, Aslanlı Yol’dan yürüyerek mozoleye geldi. Partililer, Atatürk’ün mozolesine çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu. Erkek ve beraberindeki partililer, Misak-ı Milli Kulesi’ne geçti.

Erkek, Anıtkabir Özel Defteri’ne “31 Mart ve 23 Haziran 2019 tarihlerinde gerçekleşen yerel seçimlerin sonuçları ve ülkemizde yaşanan sosyal, siyasi ve ekonomik gelişmeler de düşünülerek kurultayımızın temasını ‘İktidar Kurultayı’ olarak belirledik” diye yazdı. Anıtkabir merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çektiren partililer, 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün mezarına da çelenk bıraktı.

Divan Başkanı Özlem Çerçioğlu

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Divan Başkanlığı için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun aday gösterildiği önergeyi okudu. İki delegenin ret oyu verdiği önerge oy çokluğu ile kabul edildi ve Divan Başkanlığı’na Çerçioğlu seçildi.

Anadol’dan protesto

Pandemi tedbirleri kapsamında, CHP Onur Kurulu üyelerinin kurultay ana salonuna alınmaması kararı protestoya neden oldu. Eski milletvekili Kemal Anadol ve beraberindeki bir grup onur üyesi, ana salona alınmaması ve dışarıda hazırlanan platforma yönlendirilmesi üzerine tepki gösterdi. Anadol ve beraberindekiler, kurultayı terk etti.

İmamoğlu: Genel Başkanımızın etrafını toparlamalıyız

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kurultay alanında gazetecilere yaptığı açıklamada, “Bizim Genel Başkanımızla ilgili zerre kadar sorgulayacağımız bir şey yok. Sadece etrafını iyi bir yönetimle toparlamamız gerekiyor” dedi.

NOTLAR...

Olağanüstü salgın önlemleri alındı

- CHP’nin iki gün sürecek 37. Olağan Kurultayı Bilkent Odeon’da dün genel başkanlık seçimleriyle başladı.

- Açık havada, seyircisiz gerçekleştirilen kurultay için olağanüstü pandemi tedbirleri alındı. Böylece Türk siyasi tarihinde ilk kez bir partinin büyük kurultayı açık havada gerçekleştirilmiş oldu.

- Kurultay alanı, altı farklı bölümden oluşan yerleşke şeklinde tasarlandı. Sahne ve 4 bin kapasiteli amfinin bulunduğu ana kurultay alanına; bin 356 delege, genel başkan adayları, protokol ve bazı görevlilerin dışında kimse alınmadı. Gazeteciler, CHP Onur Kurulu üyeleri ve diğer davetliler bu alan dışında hazırlanan platformlarda ağırlandı. Bu bölümlere de sahnenin görülebildiği dev ekranlar yerleştirildi.

- Maskesiz girişlerin yasak olduğu, katılımcıların ateşinin ölçüldüğü, çok sayıda el dezenfektanının konulduğu kurultay alanında, sosyal mesafenin korunmasına özen gösterildi. Bilim Kurulu’nun önerileri çerçevesinde hazırlanan tedbirlerin takibi için, hijyen tulumlu görevlilerin de bulunduğu özel ekip görev yaptı. Sahneden de sık sık sosyal mesafenin korunması yönünde uyarılarda bulunuldu. Alana, koronavirüse karşı 14 kuralın bulunduğu bilgilendirme afişleri de asıldı.

- Protokol sırasında; eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın ve eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen de yer aldı. CHP’li Ankara, İstanbul ve İzmir Büyükşehir Belediye başkanları da protokolün arkasındaki sırada oturdu.

- “Hedef iktidar” sloganıyla gerçekleştirilen kurultayın alanına; “halk için iktidar”, “adalet için iktidar”, “umut için iktidar”, “ezilenler için iktidar”, “kadınlar için iktidar”, “gençler için iktidar”, “çocuklar için iktidar”, “doğa için iktidar” yazılı pankartlar asıldı.

- Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından önce; Karayalçın ile eski CHP Genel başkanları; Hikmet Çetin ve Altan Öymen’in video mesajları gösterildi. Sağlık sorunları devam eden eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ise kurultaya mesaj göndermedi.

- CHP’nin 24 Haziran 2018’deki Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Yalova delegesi sıfatıyla kurultaya katıldı.

- Genel Başkan aday adayı, PM üyesi İlhan Cihaner’in, Kılıçdaroğlu ve eşi salona girdiğinde ayağa kalkmaması, bazı partililerin tepkisine neden oldu.

10 yılda 10 kurultay

Kuruluşundan bugüne 36 olağan ve 19 olağanüstü kurultay yapan ve bir asırlık tarihinde kısa süreli liderlerle birlikte toplamda sekiz genel başkan gören CHP’yi 10 yıldır Kılıçdaroğlu yönetiyor. 2010’da Deniz Baykal’ın istifasının ardından yapılan 33. Olağan Kurultay’da genel başkanlığa seçilen Kılıçdaroğlu, bu tarihten itibaren seçimli-seçimsiz dokuz kurultay geçirdi.

Kılıçdaroğlu, genel başkan seçimli beş kurultayının ikisinde Muharrem İnce ile yarışırken, diğerlerine tek aday olarak girdi. Altıncı kurultayına da tek aday olarak giren Kılıçdaroğlu dün bir kez daha genel başkan seçildi. Kılıçdaroğlu, olağanüstü bir kurultay toplanmazsa, en geç Temmuz 2023’te yapılması gereken 38. Olağan Kurultay’a kadar görevini sürdürecek.

PM YARIŞI BUGÜN

CHP’nin 37. Olağan Kurultayı’nın ikinci gününde de 60 sandalyeli Parti Meclisi üyeleri için seçim yapılacak. “Çarşaf” liste ile yapılacak seçimlerde Kılıçdaroğlu, 70-75 isimden oluşacak bir “anahtar liste” hazırlayarak delegeye önerecek. Kurultayda genel başkanlığa aday olamayan parti içi muhalif gruplar da Kılıçdaroğlu’nun listesine karşı kendi listelerini hazırlayacak. Muharrem İnce ve İlhan Cihaner kanadı başta olmak üzere muhalif grupların, Kılıçdaroğlu’nun listesine karşı tek bir ortak liste hazırlaması bekleniyor. Bu kapsamda, tek adaylı il kongrelerinden bu yana yönetime tepkisini sürdüren delegeler, Kılıçdaroğlu’nun anahtar listesindeki isimler yerine kendi adaylarını seçtirmek için ellerinden geleni yapacak.