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20.02.2020 - 15:22 | | AA

Meclise yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

HDP Eş Genel başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli'nin de aralarında bulunduğu HDP'li 6 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları TBMM Başkanlığına sunuldu.

Meclise yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

Aralarında Buldan ve Temelli'nin de bulunduğu TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonuna sevk edilen Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı tezkereleri şu milletvekillerine ait:

"HDP Van Milletvekili Murat Sarısaç, HDP Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, HDP Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk, HDP Mardin Milletvekili Pero Dundar."

Gelen dosyalar arasında Sezai Temelli'nin 4, Gülüstan Kılıç Koçyiğit'in 2 dosyası bulunuyor.

 

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