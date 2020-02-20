Meclise yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

Aralarında Buldan ve Temelli'nin de bulunduğu TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonuna sevk edilen Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı tezkereleri şu milletvekillerine ait:

"HDP Van Milletvekili Murat Sarısaç, HDP Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, HDP Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk, HDP Mardin Milletvekili Pero Dundar."

Gelen dosyalar arasında Sezai Temelli'nin 4, Gülüstan Kılıç Koçyiğit'in 2 dosyası bulunuyor.