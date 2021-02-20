‘Memleket Hareketi’ genel merkez kiraladı

Ankara’da Çetin Emeç Bulvarı’nda tutulan bina kirasının “imece” usulü karşılanacağı belirtildi. 6 katlı binada başlayan tadilatın birkaç ay sürebileceği ifade edildi. Genel merkezin kirası ve tadilat masraflarının ise imece usulü karşılandığı ortaya çıktı. Milliyet’e konuşan İnce’ye yakın kaynaklar, “Güzel, mütevazi bir bina. Önemli olan kuruluş döneminde bütün ihtiyaçlarımızı görsün. Tamamen imece usulüyle kendi imkanlarımızla altından kalkmaya çalışıyoruz. Bütün kurucu arkadaşlar katkıda bulunuyorlar” bilgisini verdiler. Partinin kuruluş tarihine ilişkin de, “genel merkezin hazırlanmasıyla ilgili bir şey” değerlendirmesi yapıldı. Öte yandan partinin ismi, logosu, amblemi konusunda çalışma başlatıldığı, isim için “Memleket Partisi” alternatifinin öne çıktığı ancak son kararı Kurucular Kurulu’nun vereceği belirtildi.