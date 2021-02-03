03.02.2021 - 15:16 | | milliyet.com.tr
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Won Ik Lee'yi kabul etti
Gelen son dakika haberine göre; Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kore Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği görevine atanan Won Ik Lee'yi kabul etti.
Bakan Selçuk açıklamasında, 'Kore Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği görevine atanan Sayın Won Ik Lee Bakanlığımızı ziyaret etti. Korece ve Türkçenin ülkelerimizde öğretilmesine yönelik çalışmaları da kapsayan eğitim işbirliklerimizi ele aldık. Bu vesileyle kendilerine tekrar başarılar diliyorum' dedi.
Boğaziçi Rektörü CNN TÜRK'te: İstifa etmem asla söz konusu değilBoğaziçi Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Melih Bulu, öğrenci ve akademisyenlerin eylemlerini CNN TÜRK'e değerlendirdi. Fulya Öztürk'ün sorularını yanıtlayan Rektör Bulu, "İstifa etmem söz konusu değil, görevimin başındayım" dedi. Eylemlerin zamanla durulmasını beklediğini belirtti.