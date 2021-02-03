Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Won Ik Lee'yi kabul etti

Bakan Selçuk açıklamasında, 'Kore Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği görevine atanan Sayın Won Ik Lee Bakanlığımızı ziyaret etti. Korece ve Türkçenin ülkelerimizde öğretilmesine yönelik çalışmaları da kapsayan eğitim işbirliklerimizi ele aldık. Bu vesileyle kendilerine tekrar başarılar diliyorum' dedi.