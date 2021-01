Ömer Çelik: Türkiye düşmanlarının diliyle Cumhurbaşkanımıza saldırdılar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Sakarya’da partisinin il kongresine katıldı. Ömer Çelik kongrede yaptığı konuşmada, “Birisi çıktı, ‘iktidara gelirsem yine kadınların kılık kıyafetlerini yasaklayacağız’ dedi. Yine, ‘başörtülü kadınları okullara sokmayacağız’ dedi. Halbuki Cumhuriyetin ideali kadını okutmaktır. Kadını güçlü kılmak ve kamusal hayatta bir aktör haline getirmektir ama hala kadınlar arasında ayrımcılık yaparak kılık kıyafetlerinden dolayı bölmeye çalışanların vesayetinin pusuda beklediğini gördük. Ötekisi çıktı, ‘Erdoğan’ı götürmek için Türkiye’de büyük felaketlerin olması lazım’ dedi. Erdoğan düşmanlığı gözlerini öyle bürümüş ki, Avrupa’daki İslam ve Türkiye düşmanlarının diliyle Cumhurbaşkanımıza saldırdılar” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştiren Çelik, “Ana muhalefetin genel başkanı çıktı, ‘Özde ve sözde Cumhurbaşkanı’ diye bir tarifte bulundu. Genç kardeşlerimiz iyi bilsinler, bizim siyasi tarihimizde bu cümlenin ilk kullanıldığı tarih 27 Nisan 2007 muhtıra verilmesinden 1 gün önce yaptığı açıklamayla girmiştir. Bu tarih çok önemli genç kardeşlerim, AK Parti’nin demokrasi mücadelesini gerçekleştirdiği en büyük devrimlerden birinin tarihi 27 Nisan 2007’dir. İlk defa bir Cumhuriyet hükümeti, kendisine verilen muhtırayı kabul etmemiştir. O muhtıra iade edilmiş ve kağıt parçasına döndürülmüştür” diye konuştu.

Azerbaycan’a Karabağ için destek verildiğini belirten Çelik, “5 ay boyunca Cumhurbaşkanımız telefonla an be an cephede neler oluyor? Azerbaycan Türkü kardeşlerimizin neye ihtiyacı var diye takip etti. Askerlerimiz ve tüm kurumlarımızla destek verilmiş ve 30 yıl sonra verilen bu destek sayesinde Azerbaycan toprağı Türkiye Cumhuriyeti desteği ile işgalden kurtarılmıştır. Bu sizlerin destek verdiği, inşa ettiğimiz Türkiye’nin büyük gücü sayesinde gerçekleşmiştir" dedi.