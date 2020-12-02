'Ordu, Mustafa Kemal’in ordusu'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır’ın Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) yönelik açıklamaları sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan gelen eleştirilere yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, partisinin dünkü grup toplantısında özetle şu mesajları verdi:

RAKAMLARA KİMSE İNANMIYOR: Çüzümler önerdik. Yüzde 99’u uygulanmadı ve pandemi süreci iyi yönetilemedi. 13 bin 746 vatandaşımız resmi rakamlara göre hayatını kaybetti. Gerçek rakamlar bunun çok üzerinde. Türkiye’nin rakamlarına kimse inanmıyor.

KORKULU RÜYASIYIZ: Varlık Fonu’nun yüzde 10’unu sattılar. Dünkü toplantısının 1-2 dakikasını pandemiye, bize 25 dakika ayırdı. Demek ki biz onun korkulu rüyasıyız. Şöyle diyor: ‘Türkiye Varlık Fonu’nun Borsa İstanbul’daki payı yüzde 80,6’dır, Bay Kemal bunu öğren, bunu bil’. Bunu biliyorduk, belki sen yeni öğrendin. Bu Türkiye Varlık Fonu niye Sayıştay’ın denetimine tabi değil, niye sensin bunun başkanı? Erdoğan bugün istese kanuna göre Ziraat Bankası’nı bir Katarlı bakkala 1 dolara satabilir. Bu yetkisi var. ‘Kaça sattın sen bunu?’ Varlık Fonu açıklama yapmış, ‘200 milyon dolar’. Neye göre 200 milyon dolar? 200 milyon dolar bu şirketin 15 ya da 20 aylık kârı. Borsa İstanbul’un rakamlarını çıkıp millete anlatacaksınız. Kârı nedir? Gerçek değeri 200 milyon dolar mı 425 milyon dolar mı?

TAMİNCE’NİN NE İŞİ VAR?: Fettah Tamince’nin o masada ne işi var? 17/25 olaylarından sonra Pensilvanya’ya giden, ailesi Bank Asya’ya para yatıran kişi.

MUSTAFA KEMAL’İN ORDUSU: Ordu, bizim ordumuzdur. Peygamber ocağıdır. Ordu, Mustafa Kemal’in ordusudur. Sen Başbakanken 4 Temmuz 2003’te Süleymaniye’de 11 askerin başına çuval geçirilip götürüldüğünde ne yaptın? ‘Nota ver’ dedik Amerikaya’ya; ‘Kına bunu’. Verdiği cevap; ‘Ne notası müzik notası mı?’ Bunu yapan adam orduyu sever mi? Sen bize kalkacaksın, ordu üzerinden ders vereceksin. Sen kim, ordu kim? Bizim ordumuzun kahraman askerleri -35 derecede, Allah’ın sıcağında terörle mücadele eder. Onları bu ülkenin namusu, şerefi sayarız. Sen kalktın şehitlere ‘kelle’ dedin. ‘Askerlik yan gelip yatma yeri değildir’ dedin. Çocuklarını niye askere göndermedin? Niye paralı askerlik yaptırdın?

MİLLİ GÜVENLİK SORUNU: Ordu Erdoğan’ın ordusu değildir. Ordu kimsenin ordusu değildir. Ordu üzerinden siyaset yapmak doğru değildir. Bir ülkenin Cumhurbaşkanı, mal varlığı dolayısıyla tehdit ediliyorsa; sonuç alınıyorsa o ülkede o Cumhurbaşkanı milli güvenlik sorunudur.

SÜLEYMAN ŞAH TÜRBESİ: (Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın açıklamaları) Sen Genelkurmay Başkanıydın, Erdoğan Başbakandı. Kendi toprağında, kendi vatanında terör örgütünün isteği üzerine kendi bayrağını indiriyorsun utanmadan, Süleyman Şah Türbesi’ni kaçırıyorsun utanmadan, toprağı terk ediyorsun utanmadan.

NE TEPKİ GELDİ?: Akdeniz’de gemimiz arandı. ‘Arama yapacağız’ diye bildiriyorlar. Türkiye’ye ‘izin verin’ diye bildiriyorlar. 4 saat geçiyor cevap yok. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nden cevap yok çünkü kimse Erdoğan’a ulaşamıyor. Bunun üzerine Roma’daki büyükelçiliği arıyorlar. Bir saat de oradan geçiyor. Beşinci saatin sonunda NATO’nun ‘sessizlik yöntemi’ diye bir kuralı var. Cevap vermezseniz ‘kabul ediyoruz’ anlamına geliyor. Bunlar da gemiyi arıyorlar. Ne tepki geldi?

‘Öğretmenlere ikramiye vereceğiz’

KADROLAR BOŞ: Çok sayıda engelli kardeşimiz işsiz. Ama yasaya göre devletin istihdam etmesi gereken engelli kadrolarının büyük kısmı boş. Niye atama yapmıyorlar? Çünkü bir engelli karnını doyuracak; aç kalması lazım. İktidarın anlayışı bu. Peki bu anlayışa engelliler destek verecek mi?

3600 SÖZÜ: İktidar olduğumuzda ilk yapacağımız iş Öğretmenler Meslek Kanunu’nu çıkarmaktır. Hiçbir öğretmen yoksulluk sınırının altında aylık almayacak. Öğretmenler Günü’nde birer maaş ikramiye vereceğiz. Dostlarımızla birlikte iktidar olduğumuzda göreceksiniz; milli eğitimi göreceksiniz, 3600 ek göstergeyi göreceksiniz, pırıl pırıl okulları göreceksiniz.

‘Önünüze sandık gelecek’

ANAYASA İHLALİ: Sayın Erdoğan çıktı, 2-3 dakika ayırdı, ‘Şu, şu önlemleri aldık’. Salgınla ilgili önlemler tamam, ekonomi ile ilgili önlemlere ilişkin tek satır yok. ‘Dükkanı kapat’ diyorsun, peki bu adam nasıl geçinecek? Esnaf kardeşim, önüne sandık gelecek. Demokratik yollarla bunlara ders vermek senin boynunun borcudur. Anayasamız esnaf ve sanatkar için özel bir düzenleme yapmış. Pandemi döneminde sizi korudu, destekledi mi? Hayır. Anayasayı ihlal etti, gereğini yapmadı.