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22.07.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Sancar: Hesap vermekten kaçmayız

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, partisinin TBMM grubu toplantısında yaptığı konuşmada, iki HDP milletvekili hakkındaki kadına şiddet ve tecavüz iddialarını değerlendirdi.

Sancar: Hesap vermekten kaçmayız

Sancar, şu açıklamalarda bulundu: “Geçtiğimiz hafta HDP olarak bizleri derinden sarsan, üzüntüye ve utanca boğan iki çirkin olay yaşandı. Partimize mensup iki milletvekili kadına karşı şiddet ve cinsel saldırı olaylarıyla gündeme geldiler. Bu tür olaylarla gündeme gelmek elbette bizi sarsar, saflarımızda bu çirkinliklerin yaşanması elbette bizi utandırır ama HDP’nin ilkeleri sağlamdır, değerleri köklüdür. Bu parti kadın mücadelesiyle varolmuş bir partidir. Mensur Işık derhal Merkez Disiplin Kurulu’na sevk edildi. Buradaki süreç devam ediyor. Diğer çirkin olay Mardin Milletvekili Tuma Çelik, bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gündeme geldi. Kusurumuz varsa önce kendi içimizde bunların gereğini yerine getiririz. Bir eksiğimiz varsa halkımıza hesap vermekten asla kaçınmayız. HDP olarak bizlerin kadına karşı şiddet ve kadına yönelik suçlar konusunda en ufak bir tereddüdü olamaz.”

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