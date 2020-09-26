MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri Şentop, PAB Başkanı Barron’u kabul etti
ABONE OL
26.09.2020 - 07:00 | | İSTANBUL AA

Şentop, PAB Başkanı Barron’u kabul etti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Parlamentolararası Birlik (PAB) Başkanı Gabriela Cuevas Barron ile bir araya geldi.

Şentop, PAB Başkanı Barron’u kabul etti

Şentop, görevi bırakacak olması sebebiyle veda ziyaretlerini sürdüren Barron’u TBMM İstanbul Çalışma Ofisi’nde kabul etti. Ziyarette Şentop, Barron’a Türk kahvesi fincan takımı hediye etti. Görüşmede, AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Parlamentolararası Birlik Komisyon Başkanı Ravza Kavakçı Kan da yer aldı.

Barron, geçtiğimiz günlerde TBMM’yi ziyaret etmiş, PAB’ın 130. yıl dönümü dolayısıyla TBMM tarafından bastırılan “130. Yıl Kitabı”nın tanıtım programına katılmıştı.

Giresun'da yürürken sigara içmek yasaklandıGiresun Valiliği koronavirüs tedbirleri kapsamında il genelinde kamuya açık alanlarda bulaş riski oluşturması nedeniyle yürürken sigara içilmesini yasakladı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Koca: Türkiye genelinde vaka sayısı düşüyor

Koca: Türkiye genelinde vaka sayısı düşüyor

Emeklilik için kötü haber! Gecikme riski var

Emeklilik için kötü haber! Gecikme riski var

İSPARK'ın kiraya verdiği alanlara kazık çakıyorlar

İSPARK'ın kiraya verdiği alanlara kazık çakıyorlar

65 yaşa hangi kısıtlamalar var?

65 yaşa hangi kısıtlamalar var?

Sıradaki Haber