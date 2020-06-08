Son dakika: AK Parti MYK sonrası Çelik'ten önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sona erdi.

Parti genel merkezindeki basına kapalı toplantı 3 saat sürdü. Toplantı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu. AK Parti Sözcüsü Çelik, corona virüs salgınının başından itibaren 128 ülkeden 80 bin vatandaşın Türkiye'ye getirildiğini açıkladı. Çelik, 1 Haziran itibarıyla yurt dışında salgın nedeniyle hayatını kaybeden 558 vatandaşın 454'ünün cenazelerinin Türkiye'ye getirildiğini bildirdi.

AK Parti Sözcüsü Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle;

Salgında tüm tedbirlere uyulması gerekiyor.

Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi.

Vefa Sosyal Destek Gruplarımıza tekrar teşekkürlerimizi iletiyoruz. 15.5 milyon ev ziyareti gerçekleşmiştir. Bu çok ciddi bir rekordur.

11 bin provokatif bilgi paylaşan hesap görülmüştür. Bunların çoğunun FETÖ kaynaklı olduğu görülmüştür.

Büyüklerimize her zaman vefamızı gösteririz.

(Kadına şiddet)

En hassas olduğumuz konulardan biri kadına şiddet önlenmesi ile ilgili çalışmalardır. Bu konuda parti olarak çok hassasız. Buna müdahale konusunda bin 5'e yakın kurum kuruldu. Tereddütsüz çalışmaya devam edeceğiz. Hiçbir insana şiddet kabul edilemez, ama kadına şiddet hiç kabul edilemez.

(Pençe harekatları)

Teröre büyük darbe vurmuştur. Terörle mücadele etmek en başta olmazsa olmazlarımızdan bir tanesidir.

'İbretlik bir durum'

Bir montaj hazırladılar. Bu montajın ardından CHP ve İYİ Parti vekilleri takıldı. Bu örnekler vekilliğin nasıl yapılmaması gerektiğini gösteriyor. Şu açıdan son derece sakıncalıdır. Muhalefet iktidarı denetler ama işlerini nasıl yapmadığını gösteren bir örnektir. Bir montaj görüp, eleştiri üretmeye çalışıyorlar. Bunların gerçek dünyada değil sanal dünyada yaşadığını görüyoruz. Denetim yapması gereken muhalefetin bu derece düşük şekilde ele alınması ne kadar sıkıntılı olduğunu gösteriyor. Kendilerinin özür dilemesi gereken yalanı, başkalarının yalanını muhalefet konusu haline getirmeleri de ibretlik bir durumdur.

(102 ülkeye tıbbi yardım)

Salgının başından beri 128 ülkeden 80 bin vatandaş Türkiye'ye getirildi. Türkiye derhal kriz yönetimini ortaya koydu, tam bir organizasyon içinde çalışmaları yerine getirmiştir. Büyük ülkeler sıkıntı çekerken biz sorun yaşamadık

Salgın döneminde yardım talep edenleri geri çevirmedik. 102 ülkeye tıbbi malzeme yardımı gerçekleştirdik.

(Güney Kıbrıs'ta camiye saldırı)

Rum yönetimi İslam düşmanlığını himaye etmektedir. En güçlü bir şekilde kınamaya devam edeceğiz.

(Avrupa'daki ırkçı saldırılar)

Bu tip faşistlere göz yumanlar, eninde sonunda bunlarla yüzleşme durumuyla karşı karşıya kalıyorlar."

('Savaşa hazırız' diyen Yunanistan'a yanıt)

Yunanistan Savunma Bakanı savaşa hazır olduklarını ifade ettiler. Türkiye bir kabile devleti değildir. Hukuk devletidir. Kabile devleti yöneticileri gibi açıklama yapılamaz. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gücünün tartışılmayacağını herkes bilir. Yunan Bakan'a söylüyorum, bu tarz kötü şakalar yapmayın. Ciddiye alınır bir yanları yok. Yunan Bakan 'savaşa hazırız' demiş. Bu tip kötü şakalar yapmayın. Zaten ciddiye alınacak bir tarafı yok. Bu şakalar alnınıza yapışır. Kötü şaka yapmak için gerekli zeka düzeyine sahip olmayan bir yaklaşım içinde olduğunuzu göstermiş olursunuz.

'CUMHURBAŞKANIMIZIN ÖNEMLİ AÇIKLAMALARI OLACAK'

Saat 21.00'de Sayın Cumhurbaşkanımızın TRT'de özel mulakatı olacak. Tüm vatandaşlarımıza bunu duyurmak isterim. Önemli açıklamaları olacaktır.

(CHP'nin Libya değerlendirmesi)

CHP savrulmalarına alışkanız ama darbeci Hafter için 'seküler ve makul yönetim', Serrac yönetimine 'cihatçı' demek tarihi vahim bir hatadır.

Sarrac yönetimine destek vermeye devam edeceğiz.

(3 ismin vekilliğinin düşmesi)

Kesin hüküm gelmeden AYM'ye başvuru olmaz. Meclis'te mahkemenin verdiği karar okundu. CHP tarafından iddia edilen uzman görüşü gibi bir şey kesinlikle dosyada söz konusu değil. Meclis bu işi yapmaya mecburdur.

Meclis amir hükümler gereği üzerine düşeni yaptı.

(Türkiye'de yeni normal dönem)

Vaka sayıları yükselirse yeniden değerlendiririz.0 vaka sayısına ulaşmak istiyoruz. Maske takacağız, mesafeyi koruyacağız. Herkesin bu salgın döneminde gereken sorumluluğu göstermesi gerekir.

(İsmail Dükel ve Müyesser Yıldız'ın gözaltına alınması)

Gazetecilerle ilgili yargı süreci devam ediyor. Askeri casusluk suçu çerçevesinde bir soruşturma söz konusu. Onu beklememiz gerekiyor.

(HDP'nin yürüyüş kararı)

Salgın dönemindeyiz. Vatandaşlarımızı riske atacak toplanmaların söz konusu olmaması gerekiyor. Herkesin hassas olması gerekiyor. Biz maske-mesafe diyoruz. Terör örgütü propagandası olmaması gerekir. Terör örgütü lehine propagandaya izin vermeyiz.

(Ayasofya açıklaması)

1934'ten beri bu konuda Türk Siyaseti'nde pek çok tartışma yapılmış. İnsanlığa ait bir mirasın, böyle bir abidevi eserin kilise olarak hizmet verdiği dönemden sonra cami haline dönüştürülmüştür. Milletimizin gözünde muazzam bir yeri vardır. Hem insanlık için son derece dönemlidir hem de Ayasofya Cami olarak kalplerde gönüllerde özel bir yere sahiptir. Cumhurbaşkanımızın daha önceki açıklamaları da var. Halen o noktada olduğumuzu söyleyebiliriz. Karar noktasına varıldığında Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanacaktır. Şu aşamada söyleyebileceğim bir şey yok. Ama vatandaşlarımızın mesajlarını değerlendiriyoruz, farkındayız.