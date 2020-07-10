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10.07.2020 - 17:05 | | AA

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya kararını imzaladı!

Gelen son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya'yı ibadete açan kararnameyi imzaladı.

Son dakika haberine göre, Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilerek ibadete açılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Kararda, Ayasofya Camisi'nin müzeye çevrilmesi hakkındaki 1934 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın Danıştay 10. Dairesinin kararıyla iptal edildiği anımsatıldı. Bu kapsamda, Ayasofya Camisi'nin yönetiminin 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun'un 35. maddesi gereğince Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasına karar verildiği belirtildi.

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya kararını imzaladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından söz konusu Cumhurbaşkanı Kararı'nı "hayırlı olsun" notuyla paylaştı.

Cumhurbaşkanlığı Kararı'nda şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul İli, Fatih İlçesinde bulunan Ayasofya Camiinin müzeye çevrilmesi hakkındaki 24/11/1934 tarihli ve 2/1589 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, Danıştay Onuncu Dairesinin 2/7/2020 tarihli ve E:2016/1615, K:2020/2595 sayılı Kararı ile iptal edildiğinden, Ayasofya Camiinin yönetiminin 22/6/1965 tarihli ve 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanunun 35'inci maddesi gereğince Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilere ibadete açılmasına karar verilmiştir."

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya kararını imzaladıGelen son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya'yı ibadete açan kararnameyi imzaladı.
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