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25.01.2021 - 11:40 | | AA

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'müjde vermek istiyorum' deyip duyurdu: Taksitleri ertelendi

Gelen son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 7. Olağan Denizli, Mersin, Uşak İl kongrelerine canlı bağlantı ile katıldı. Kongrede 'bir müjde vermek istiyorum' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Esnaf ve sanatkarlara kullanılan Hazine ve Maliye Bakanlığı faiz destekli kredilerin 6 aylık dönemdeki ödenmesi gereken taksitleri ertelenmiştir' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin İstanbul İl Başkanlığından, AK Parti  Denizli, Mersin, Uşak 7. olağan il kongrelerine canlı bağlantıyla katıldı.

AK Parti'nin kongre süreçlerinin, millet ile birlikte ifa ettikleri  demokrasi şöleni şeklinde geçen büyük buluşmalarla gerçekleştiğini hatırlatan  Erdoğan, bu dönem salgın sebebiyle kongreleri oldukça sınırlı katılımlarla yapmak  mecburiyetinde kaldıklarını belirtti.

Şubat ayı sonuna kadar tüm il kongrelerini tamamlamayı planladıklarını  ifade eden Erdoğan, geçmişte il kongrelerinin önemli bir kısmına bizzat iştirak  ettiğini, şimdi bu buluşmaları canlı bağlantılar vasıtasıyla yapmaya  çalıştıklarını aktardı.

"Kalpten kalbe bir yol vardır görülmez / Gönülden gönüle gider yol  gizli gizli" diyen aşığın dediği gibi kalplerinin daima bir ve beraber olduğunu  dile getiren Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"İnşallah 7. olağan büyük kongremizi salgının kontrol altına  alınmasıyla gönlümüzden geçtiği gibi milletimizle birlikte ve en coşkulu şekilde  toplayabilmeyi ümit ediyoruz. Siyasi partiler, özellikle bizim partimiz için her  kongre yeni bir nefes, yeni bir heyecan yeni bir enerji demektir. Bugün  Denizli'de salonu görüyorum gerçekten iftihar ediyorum. Mersin'de salonu  görüyorum gerçekten iftihar ediyorum. Uşak'ta salonu görüyorum gerçekten iftihar  ediyorum. Dolayısıyla bu birliğimiz, beraberliğimiz inanıyorum ki bizleri 2023'e  çok daha farklı taşıyacak, 2024 yerel seçimlerinden de çok daha güçlü bir şekilde  çıkmamızı sağlayacaktır."

AK Parti'nin kurulduğu günden beri kendini yenileme kabiliyeti en  yüksek parti olarak tebarüz etmiş bir siyasi hareket olduğunu ifade eden Erdoğan,  şunları kaydetti:

"İnşallah bu vasfımızı şehirlerimizde, ilçe ve il kongrelerimizde,  Türkiye genelinde de büyük kongremizde bir kez daha milletimize ispatlayacağız.  İster görevlerine devam etsinler, ister yeni vazife üstlenmiş olsunlar, tüm  teşkilatlarımızdan önemli bir beklentim var. Hep birlikte AK Parti'nin  Türkiye'nin sadece son 18 yılının değil aynı zamanda geleceğinin de partisi  olduğunu göstereceğiz. 11 milyonu aşan üye sayısı, ana kademe yanında güçlü kadın  ve gençlik kolları teşkilatlanmasıyla ülkemizin en geniş tabanlı partisi olarak  bu konuda büyük avantaja sahibiz.

Hep söylediğim gibi AK Parti'nin kurucusu da sahibi de lokomotifi de  bizatihi milletimizin ta kendisidir. Bugüne kadar ne yaptıysak, milletimizle  beraber yaptık. Neyi başardıysak, milletimizle beraber başardık. Türkiye'yi 2023  hedeflerine ulaştırmayı, 2053 vizyonuyla buluşturmayı da yine milletimizle  beraber gerçekleştireceğiz. Öznesi insan olan siyasetin icra yeri 83 milyon  vatandaşımızın gönlüdür. Önce gönül kazanacağız sonra oy isteyeceğiz."

Basın ve sosyal medya medya mecralarının, gönül kazanma faaliyetlerini  yürüttükleri siyasetlerinin sadece tescil ve duyurulma yeri olduğunu ifade eden  Erdoğan, "Yapmamız gereken her bir insanımızın kapısını çalmak, derdini dinlemek,  beklentisini öğrenmek, yardımcı olunabilecek hususlar varsa gereken irtibatları  sağlamak ve böylece kalplerde yer edinmektir. Ülkemizde bu şekilde ulaşmadığımız,  gönlüne dokunmadığımız tek bir kişi dahi varsa, bu bizim derhal telafi etmemiz  gereken bir eksiğimizdir. Genel merkezimiz layıkıyla çalışacak ki il  teşkilatlarımız şevkle sahaya çıksın. İl teşkilatlarımız vazifelerini layıkıyla  yerine getirecek ki ilçelerden mahallelere kadar uzanan o büyük AK Parti  ailesinin her bir ferdi, sahayı karış karış dolaşsın."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, genel başkanından sandık  görevlisine ve üyesine kadar uzanan siyaset tarzının AK Parti'yi iktidara  taşıdığını ve 18 yıldır da iktidarda kalmasını sağladığını belirterek,  teşkilatlara şöyle seslendi:

"Bu çizgiden uzaklaşırsak milletimizle önce gönül bağımızı zayıflatır,  ardından sandıktaki desteğimizi kaybederiz. Halbuki bizim milletimize verecek  daha çok hizmetimiz, ülkemize kazandıracak daha çok eserimiz var. Hem bugüne  kadar binbir emekle oluşturduğumuz kazanımlara sahip çıkmak hem Türkiye'yi çok  daha ileriye taşımak için Cumhur İttifakı'nı ve AK Parti'yi güçlü tutmalıyız.  Sizler, teşkilatlarda üstlendiğiniz görevlerle aynı zamanda işte böyle tarihi bir  sorumluluğa talip oldunuz. İnşallah 2023 seçimlerinde Cumhur İttifakı'nı ve AK  Parti'yi zafere sizler taşıyacaksınız. Kendini bu büyük ailenin bir ferdi olarak  hisseden herkese gönlümüz de kapımız da partimizin tüm kademeleri sonuna kadar  açıktır, açık kalacaktır. Önümüzdeki dönemde göstereceğiniz gayret, sarf  edeceğiniz emek, yapacağınız fedakarlık için her birinize şimdiden teşekkür  ediyorum."

AK Parti'nin hizmet ve eser siyasetinin, "ülkenin her karış  toprağında, her insanın hayatında karşılığı olan bir hakikat" olduğunu dile  getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"Ülkemize, Cumhuriyet tarihinde yapılanların tamamının katbekat  fazlasını sadece 18 yılda kazandırmış olmakla iftihar ediyoruz. Hamdolsun  eğitimden sağlığa, ulaştırmadan enerjiye, spordan sosyal devlet uygulamalarına  kadar her alanda ülkemize çağ atlattık. Terör örgütleriyle mücadeleden  sınırlarımızın güvenliğini sağlamaya, dostlarımızla birlikte tüm mazlumlara el  uzatmaya kadar izlediğimiz onurlu ve kararlı politikalarla ülkemizin itibarını  artırdık. Her bir vatandaşımızın hayat kalitesinin hiç olmadığı kadar  yükseltirken, dünyaya bakışını genişlettik. Milletimizin AK Parti'yi girdiği 15  genel seçimin, mahalli seçimin, cumhurbaşkanlığı seçiminin ve halk oylamasının  tamamında birinci yapmasının gerisinde işte bu gurur tablosu vardır. Üstelik tüm  bu başarıları, vesayetin, terör örgütlerinin, darbecilerin, ülkemize husumet  besleyen nice çevrelerin tuzaklarına, saldırılarına, engelleme gayretlerine  rağmen elde ettik."

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, müjde vermek istiyorum deyip duyurdu: Taksitleri ertelendi

"ŞU ANDA CHP'DE TEK ADAMCAĞIZ SİYASETİ İŞLİYOR"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, AK Parti'nin uzun  iktidar döneminin her safhasında karşısında bir siyasi muhalefet bulduğunu ifade  ederek, şunları söyledi:

"Teorik olarak en önemli rekabeti de ana muhalefet partisi CHP ile  yapmamız gerekiyordu. Üzüntüyle ifade etmek isterim ki karşımıza çıkan ana  muhalefet aktörlerinin ve kadrolarının hiçbiri, bizimle eser ve hizmet siyaseti  yarışına girmemiştir. Kimi zaman vesayetin arkasına sığınarak, kimi zaman  uluslararası lobilerin sözcülüğünü yaparak, kimi zaman darbecilere göz kırparak,  kendilerine iktidarın bahşedilmesini beklemişlerdir. Hatta işi küresel, ekonomik  ve sosyal krizlerden doğal afetlere kadar sebebinde ve sonucunda hiçbir  iradelerinin olmayacağı konularda ülkenin başının belaya girmesini dilemeye kadar  vardırmışlardır. Biz ne diyorsak tersini söylemeyi, biz ne yapıyorsak karşı  çıkmayı, biz ne yöne gidiyorsak aksi istikamete yönelmeyi muhalefet tarzı olarak  benimsemiş, millete de böyle takdim etmişlerdir. Ama geçmişteki hiçbir aktör  bugünkü CHP Genel Başkanı kadar karikatür bir görüntü sergilememiştir.

Esasen Türkiye'de CHP'ye ait bir siyaset yoktur, hatta CHP diye bir  partinin olup olmadığı tartışmalıdır. Buradan soruyorum; acaba CHP kendi hükmi  şahsiyeti adına ne yapıyor, hangi politikayı geliştiriyor, hangi projeyi  üretiyor, hangi programı savunuyor? Bunların hepsi de cevapsız sorulardır. Peki  CHP hiç mi bir işe yaramıyor? Elbette CHP'nin ifa ettiği bir görev var. Bu görevi  bir teraziye benzetebiliriz. Terazinin bir kefesinde HDP var, diğer kefesinde İYİ  Parti var. CHP'ye verilen vazife ise bu iki kefeyi dengede tutarak kurulan yarı  gizli, yarı açık ittifakın bozulmasını engellemektir. Partisini bu duruma düşüren  zat, kendisine karşı çıkan herkesi susturarak gerekirse kapı dışarı ederek  diktatörlüğün de dik alasını sergilemektedir. Biliyorsunuz bunlar yıllarca bizi  ve pek çok siyasetçiyi tek adamlıkla suçladılar. Peki şu anda CHP'de olan nedir  biliyor musunuz? Şu anda CHP'de tek adamcağız siyaseti işliyor. Türkiye'nin ilk  siyasi partisi CHP'yi tek bir adamcağıza ve onun kimin suflesi olduğu bilinmeyen  stratejilerine mahkum ettiler."

"ÜLKEMİZİN ANA MUHALEFET PARTİSİNİN BÖYLE BİR DURUMA DÜŞÜRÜLMÜŞ  OLMASINDAN ÜZÜNTÜ DUYUYORUZ"

Erdoğan, her genel başkanın partisinin başına bir geliş hikayesi  olduğunu kaydederek, "Partisinin başına kasetle gelen tek genel başkan bu zattır.  Biz ne kadar eleştirirsek eleştirelim, ne kadar kızarsak kızalım ülkemizin ana  muhalefet partisinin böyle bir duruma düşürülmüş olmasından samimi üzüntü  duyuyoruz." dedi.

Demokrasilerde muhalefetin alternatif programları, projeleri,  vizyonuyla iktidarı ateşleyen, daha çok çalışmaya sevk eden bir misyona sahip  olduğunu belirten Erdoğan, "Türkiye'de bırakın böyle derinlikli bir misyonu,  sadece ülkenin ve milletin temel meselelerinde yerli ve milli duruş sergileyen  bir ana muhalefeti bile arar olduk. İnşallah 2023 seçimleri AK Parti için hizmet  ve eser siyasetini daha üst aşamaya çıkarma fırsatı yanında ülkemizin gerçek bir  ana muhalefete sahip olmasına da vesile olacaktır. Rabbimden bu kadroya büyük ve  güçlü Türkiye'yi inşa şerefini bahşetmesini niyaz ediyorum. Bunun için hep  beraber gece gündüz çalışacağız." diye konuştu.

MÜJDEYİ VERDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, esnaf ve sanatkarlara, "Halkbank  tarafından esnaf ve sanatkarlara kullandırılan Hazine ve Maliye Bakanlığı faiz destekli kredilerin 1 Ocak 2021-30 Haziran 2021 arası 6 aylık dönemde ödenmesi  gereken taksitleri ertelenecektir." müjdesini verdi.

Erdoğan, bugün konut teslim törenleri için geçen yıl depremin meydana  geldiği Elazığ'a gideceğini belirterek, "AK Parti iktidarının, şu andaki  hükümetimizin ne denli işinde sabitkadem olduğunu ne denli işlerini süratle  yerine getirdiğini, aç açık kimseyi bırakmadığını işte bununla ispat ettik."  dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan,  konuşmasının ardından Denizli, Mersin, Uşak'ta kongrelerin düzenlendiği salonlara  ayrı ayrı bağlandı.

Bu bağlantılardaki konuşmasında da ana kademe, kadın ve gençlik  kollarının ayağa kalkmasını isteyerek salondakileri selamlayan Erdoğan, yeni  görev alanlara "hayırlı olsun" dileğinde bulunarak başarılar diledi. Söz alan il  başkanları da kısa bir selamlama konuşması yaptı.

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'müjde vermek istiyorum' deyip duyurdu: Taksitleri ertelendiCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 7. Olağan Denizli, Mersin, Uşak İl kongrelerine canlı bağlantı ile katıldı. Kongrede 'bir müjde vermek istiyorum' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Esnaf ve sanatkarlara kullanılan Hazine ve Maliye Bakanlığı faiz destekli kredilerin 6 aylık dönemdeki ödenmesi gereken taksitleri ertelenmiştir' dedi.
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