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13.08.2020 - 15:50 | | DHA

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Merkel görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile son dakika görüşmesi gerçekleştirdi. İki lider Doğu Akdeniz'deki son durumu ele aldı

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Merkel görüştü

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Doğu Akdeniz'deki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel meselelerin ele alındığı görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğu Akdeniz'deki sorunların uluslararası hukuk çerçevesinde hakkaniyet ve diyalog temelinde çözülmesinden yana olduklarını ifade etti. Görüşmede, Türkiye-Almanya ilişkilerini geliştirmeye yönelik adımlar da değerlendirildi.

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