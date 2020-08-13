13.08.2020 - 15:50 | | DHA
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Merkel görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile son dakika görüşmesi gerçekleştirdi. İki lider Doğu Akdeniz'deki son durumu ele aldı
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Doğu Akdeniz'deki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel meselelerin ele alındığı görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğu Akdeniz'deki sorunların uluslararası hukuk çerçevesinde hakkaniyet ve diyalog temelinde çözülmesinden yana olduklarını ifade etti. Görüşmede, Türkiye-Almanya ilişkilerini geliştirmeye yönelik adımlar da değerlendirildi.
Berat Albayrak açıkladı: Ekonomide milli bağımsızlığın bir bedeli varBakan Albayrak, "Ekonomide MİLLİ BAĞIMSIZLIĞIN bir bedeli var. Bizim ecdadımız bu bedeli canı pahasına SAYISIZ kere ÖDEDİ. Sıra bizde! Biz BUGÜN bağımsızlık mücadelesinde taşın altına elimizi değil, YÜREĞİMİZİ koyuyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun." dedi.