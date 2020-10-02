Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken 'kuşatma' vurgusu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Konya ile hasret gidermenin sevincinin yaşıyorum. Konya ile ayrı bir gönül bağımız var.

Sağlık alanında yaptığımız hizmetlerin zirvesini oluşturan şehir hastanelerinin en büyüklerinden birini Konya'da açıyoruz.

Şehir hastanelerimizin en büyüklerinden birini de Konya'da inşa ettik.

Hastanemiz sadece geçen ay itibarıyla 100 bin kişiye hizmet verdi. Kalan kısmını yılbaşından sonra hizmete açacağız.

Hastane 838 yataklı olarak planlanmıştı ancak bu kapasitenin az olduğunu görerek hastanemizin yatak sayısını 1250’ye çıkarttık.

Sanayisiyle tarımı ile hizmetler sektörü ile ülkemizin parlayan yıldızı Konya bu yatırımlarla çok daha büyük atılımlara hazırlandığını göstermiştir.

Konya'mıza bu yatırımı kazandıran herkese çok teşekkür ediyorum. Dünyanın yaşadığı dönüşüm hızlanmıştır. Bu dönüşüm koronavirüs salgınıyla daha belirgin hala gelmiştir.

BU YOLDAN DÖNMEYECEĞİZ!

Suriye'den Akdeniz'e bu tablodaki noktaları birleştirdiğinizde Türkiye'nin kuşatma altında olduğunu göreceksiniz.

Bugüne kadar ne dediysek yaptık. Kararlı tavrımız karşısında herkes Türkiye'yi hesaba katmak zorundalar. Elbette bunu bir bedeli oldu. Tuzaklar kuruldu, ama milletimizin desteğiyle bu yoldan dönmeyeceğiz.

Bugün Suriye'de 8 bin 200 kilometrelik karelik bir alanı kontrol altına alıyoruz.

Suriye'de bizi tehdit etme hesabı yapanlar, başarı şansı kalmadığını görmeli. Ülkemize tehdit oluşturan her yer bizim için harekat alanıdır.

KURUSIKI TEHDİTLER

Doğu Akdeniz'de ülkemize kurusıkı tehditler, içi boş şantajlarla geri adım attıramayanlar diyalog çağrılarımıza kulak vermek zorunda kaldı.

Doğu Akdeniz'de ülkemize kurusıkı tehditler, içi boş şantajlarla geri adım attıramayanlar diyalog çağrılarımıza kulak vermek zorunda kaldı.

KARABAĞ KURTULANA KADAR MÜCADELEYİ SÜRDÜRECEĞİZ

Ermenistan yeniden Azerbaycan topraklarına saldırdı. Azerbaycan büyük bir harekat başlattı. Ermenistan beklemediği bir netice ile karşılaştı. Türkiye olarak tüm imkanlar ve kalbimizle Azerbaycan'ın yanında olacağız. Karabağ işgalden kurtulana kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz.

Ne yaparlarsa yapsınlar Türkiye'nin büyüme, kalkınma yolunda yeniden hızlandığı gerçeğini değiştiremeyecekler.

5. İslam ve Dayanışma Oyunları Konya'da yapılacak.

Koronavirüsten ölen Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Merve Mercan kızımızın adını kampüs içinde açılacak parkta yaşatacağız.

Yıllık 3 milyon yolcu kapasiteli terminal binasını Konya'ya kazandırdık.

Konya'ya 9 baraj daha inşa ediyoruz. Bereketli bir Konya Ovası istiyoruz. Konyalı çiftçilerimize 9,7 milyar liralık tarımsal destek verdik.