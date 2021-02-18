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18.02.2021 - 15:15 |

Son Dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na dava

Gelen son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'na 500 bin TL'lik dava açtı. İşte haberin ayrıntıları...

Son Dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na dava

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Grup Toplantısı'ndaki ifadeleri nedeniyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

ERDOĞAN, KILIÇDAROĞLU'NA 1 MİLYONLUK DAVA AÇMIŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "sözde Cumhurbaşkanı" ifadesi nedeniyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında 1 milyon liralık manevi tazminat davası açmıştı. Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın toplantısı düzenlediğini hatırlatmıştı.

Aydın, "Bu açıklamada Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan haksız ve mesnetsiz iddia ve ithamları nedeniyle Sayın Cumhurbaşkanımızın onur, şeref ve saygınlığının ihlal edildiği ve kişilik haklarının ağır bir şekilde zedelendiği gerekçeleriyle Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine Ankara Asliye Hukuk Mahkemesinde 1 milyon liralık manevi tazminat davası açılmıştır." ifadelerini kullanmıştı.

Kılıçdaroğlu'nun ifadelerinin Türk Ceza Kanunu'nun 299. maddesinde düzenlenen "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunun unsurlarını da içerdiği belirtilen açıklamada, Kılıçdaroğlu hakkında ayrıca "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu aktarılmıştı.

 

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