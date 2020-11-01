Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Samsun'da önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Samsun'a eski rakamlar 30 milyarın üzerinde yatırım yaptık. Tarım, turizm, ticaret, sağlıkta Samsun'u çok farklı bir noktaya taşıdık. İşte tüm Türkiye gibi Samsun da geleceğine çok daha farklı bir umutla bakıyor. Sadece çevre illere değil tüm Karadeniz'e ilham kaynağı olan Samsun'un bu başarıları ile bizler de her zaman gurur duyuyoruz.

Tren trafiğini çok daha güvenli hale getirdik. Böylece Samsun, Tokat ve Sivas illerinde yaşayan vatandaşlarımız çok daha güvenli ve hızlı seyahat etmeye başladı.

Samsun-Sivas arası 8 saat 50 dakika olan tren süresi 5 saat 45 dakikaya düştü

Ticari olarak Karadeniz'i Anadolu'ya açan bu demir yolu hattı, lojistik taşımacılığa yeni bir ivme kazandıracaktır. Bu yatırım Samsun'un bölgesel merkez konumunu güçlendirirken hat üzerinde yaşayan vatandaşlarımıza da ekonomik ve ticari fırsatlar sunacak.