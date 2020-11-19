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19.11.2020 - 14:08 | | AA

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Vaniköy Camisi'ne ziyaret

Gelen son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Kasım'da çıkan yangın sonucu büyük zarar gören tarihi Vaniköy Camisi'nde incelemelerde bulundu. Erdoğan'a, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da eşlik etti.

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Vaniköy Camisi'ne ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çıkan yangında büyük zarar gören tarihi Vaniköy Camisi'nde incelemede bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Eyüp Sultan Mezarlığı'na giderek gazeteci, yazar ve hikayeci Ahmet Kekeç ile yazar ve gazeteci Şule Yüksel Şenler'in kabirlerini ziyaret etti.

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğandan Vaniköy Camisine ziyaret

Erdoğan, daha sonra 15 Kasım'da çıkan yangında tahribata uğrayan, tarihi dokusuna ve aslına uygun şekilde yeniden ihya edilecek olan tarihi Vaniköy Camisi'ne geldi.

Burada incelemede bulunan Erdoğan, yangın sonrası başlatılan çalışmalara ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

Erdoğan'a, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal da eşlik etti.

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğandan Vaniköy Camisine ziyaret

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