Son dakika! Projeyi kim durdurdu?

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü yazısında Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun CHP'nin Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi bağlantı yollarıyla ilgili iddiasına cevabına yer verdi.

İşte Selvi'nin yazısının ilgili kısmı:

...Gündem Başakşehir Şehir Hastanesi’nin yolları olduğu için ilk olarak, “Yolların yapımı açılışa yetişecek mi?” diye sordum. “Yerinde yaptığım keşifle bir kez daha ortaya çıktı. Hastanenin ihtiyacı olan yolların hepsi açılacak” dedi. Bu arada Ulaştırma Bakanı’yla konuşurken, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nde alınan bir karardan haberim oldu. Başakşehir-Kayaşehir metro hattının yapımının Ulaştırma Bakanlığı’na devredilmesi için İstanbul Büyükşehir belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yetki verilmiş. Cumhurbaşkanlığı kararı üzerine Ulaştırma Bakanlığı talep etmiş, devir işlemleri için İmamoğlu’na yetki verilmiş. Bakan heyecanlıydı. “Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı’nı da biz yapacağız” dedi. Hastaneye ulaşım açısından metro önemli.

BAKAN NEYE İTİRAZ ETTİ?

Merak ettiğim bir noktayı sordum. Hastanenin yollarını yapmak İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin mali imkanlarının üstünde bir şey midir? Ulaştırma Bakanı itiraz etti. “Olur mu canım. Koskoca İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ödeyemeyeceği para olur mu? Devasa bir bütçe, devasa bir kurum. Bakanlıklardan bile daha büyük bütçesi olan bir kurum. Oraları hep biz projelendirmiştik. Onların bir kısmı zamanında yapıldı. Bunlar gelince durdurdular” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun dikkate alınması gereken bir açıklaması oldu. “İnşaatı yapmakta olan müteahhit, Dolmabahçe-Ortaköy karayolu tüneli inşaatına yönlendirilmiş ve söz konusu tünel inşaatına başlanmıştı” demişti. Ulaştırma Bakanı’na İmamoğlu’nun sözlerini hatırlattım. “Yok öyle bir şey. Büyükşehir belediyesi orayı da yapar, orayı da yapar. Bunlar ikisini de durdurdu” diye karşılık verdi.

İDEOLOJİK BİR TERCİH Mİ?

Elbette ki bu soruyu İmamoğlu’na sormak lazım ama Ulaştırma Bakanı’na da sorma gereği duydum: “Neden durdurdular?” Adil Karaismailoğlu, tek cümleyle yanıt verdi. “İdeolojik bir tercih” dedi. “İşleri başka, hesapları başka bunların. Başka taraflara para aktarıyorlar. Büyük projelere para harcamayıp yardım kolileriyle, sonra gizli saklı işleriyle süreci yönetmeye çalışıyorlar” diye konuştu.

PROJEYİ KİM DURDURDU?

Şimdi geldik o mühim soruya. Bir iddia var, Karaismailoğlu’nun İstanbul belediyesinde genel sekreter yardımcısı olduğu dönemde bu projeyi durdurduğu yönünde. Bakanı bulurum da sormam mı? Sordum. Biraz sert çıktı. “Yalan söylüyorlar” dedi. Önce süreci anlattı. “Oranın yapım işleri bana bağlı değildi. Proje işleri bağlıydı. Bana planlama işi bağlıydı. Fen işleri başka bir arkadaşa bağlıydı. Hem oradan bir yalanları var. Hem öyle bir şey yok. Bizim bir haritamız var. Projeleri, seçim öncesi yapılanlar ve şu anda yapılanlar diye ayırdık. Orada görünüyor. Ayrıca müteahhidin yaptığı hakedişler var. 2019 Haziran seçimleri öncesine kadar. Ondan sonra durdurdu. Yoksa hastanenin yolları şimdiye kadar açılırdı. Hastanenin yollarını niye durduralım? Orada onlarca yollar yaptık.”

Ama “Ulaştırma Bakanı olarak siz yapıyorsunuz” diye araya girdim. “Şimdi bakan olarak yapmak bize nasip oldu. Baktık bu işler olmuyor, hastane açılıyor ama yolu yok. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla hemen karayolları ağına aldık, hızlıca ihale ettik. Hemen çalışmalara başladık. İnşallah yetiştireceğiz” dedi.

Açılışa şunun şurasında 8 gün kaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Japonya Başbakanı Abe 21 Mayıs’ta videokonferans yöntemiyle birlikte açacaklar. Dünya küresel salgınla uğraşırken hastane açan Türkiye...