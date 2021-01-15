Son dakika... Seçim barajında flaş ayrıntı! 600 vekile 600 bölge...

Kıvanç El'in aktarımları şöyle;

AK Parti'de uzun süredir devam eden bir çalışma var bu konu başlığında siyasi partiler ve seçim kanunlarıyla ilgili. Aynı zamanda MHP Genel Merkezi'nin de bazı bu konularda çalışmaları var. Geçtiğimiz günlerde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir açıklama yaptı aslında. Bu açıklamanın ardından konu tekrar gündeme geldi. Ne dedi Devlet Bahçeli; Dar bölge ve daraltılmış bölge seçim sistemlerine karşı çıktı. Bunun Türkiye için uygun olmayacağını söyledi. Aynı zamanda ülke seçim barajının da makul bir düzeye indirilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Peki AK Parti bu önerilere nasıl bakıyor?

AK Parti'de somutlaşmış, bitmiş, 'böyle bir sistem öneriyoruz' diye bir çalışma şu anda yok. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı başkanlığında bir komisyon çalışmalarını yürütüyor. Kısmen tamamlanmış bir çalışma var. Ama bunun için de somut bir öneri yok. Çeşitli alternatifli simülasyonlar var. Mesela nedir o alternatifler... Seçim barajının tamamen ortadan kaldırılması, yüzde 3'e düşürülmesi, 7'ye düşürülmesi veya mevcut yüzde 10 olarak devam etmesi gibi.

600 milletvekiline 600 bölge

İttifaklar kurulduğu zaman yeni seçim barajlarının uygulanabileceğine yönelik çeşitli alternatifler AK Parti'deki çalışmada var. Seçim sistemleri dar bölgeyle ilgili bir çalışma var AK Parti'de ve daraltılmış bölgeyle ilgili. Dar bölge sistemi ülkedeki parlamentodaki sayısı kadar bölgeye bölünmesini düzenliyor. Yani 600 milletvekili varsa 600 bölgeye ayrılması. Yine daraltılmış bölge 7-8 milletvekiline bölünmesi yani yaklaşık 100 bölgeye bölünmesi gibi farklı alternatifler var. Ama tabi bunların hepsi bitmiş bir çalışma değil. AK Parti tüm bu çalışmaları simülasyonlar halinde alternatifli modeller olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunmaya hazırlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gidecek önce bu dosya. Cumhurbaşkanı Erdoğan bunu önce partisinin MYK toplantısında ele alacak ve ardından MHP ile görüşmeler başlayacak, MHP'nin kapısı çalınacak. Süreç içerisinde tabi MYK toplantısı bu açıdan kritik. Ama şu an için AK Parti'de bitmiş, 'şu öneriliyor' diyen net bir çalışma yok. Sadece çeşitli simülasyon ve alternatifler var.

Bunlarda son kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek. Bu formüllerin hayata geçip geçmeyeceği de nasıl bir model uygulanacağı da yine AK Parti ve MHP'nin yine bir araya geleceği toplantılarda belli olacak.