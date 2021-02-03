03.02.2021 - 19:05 | | DHA
Son dakika: Türkiye 'New START' anlaşmasının uzatılmasından memnun
Gelen son dakika haberine göre; Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD ve Rusya'nın Stratejik Silahların Azaltılması (Yeni START) Antlaşması'nı 5 yıl uzatma kararının, Türkiye tarafından memnuniyetle karşılandığını açıkladı.
Sözcü Aksoy, ABD ve Rusya'nın Yeni START anlaşmasını 5 yıl süreyle uzatma kararı hakkındaki soruya yazılı yanıt verdi.
Aksoy, "ABD ve Rusya Federasyonu'nun 5 Şubat 2021’de sona erecek olan Yeni START’ın 5 yıl süreyle uzatılmasına ilişkin kararını memnuniyetle karşılıyor ve destekliyoruz." ifadesini kullandı.
ABD ve Rusya'nın nükleer güçlerini sınırlandıran Yeni START anlaşmasının, iki ülke arasında stratejik istikrarı sağlayan yürürlükteki son antlaşma olması itibarıyla küresel öneme sahip olduğunu vurgulayan Aksoy, "Atılan bu önemli adımın, silahların kontrolü rejiminin güçlendirilmesine ve küresel güvenliğe yönelik sınamalarla mücadeleye katkıda bulunmasını temenni ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Bismil'de vaka sayısı sıfırlandıDiyarbakır'ın 120 bin nüfuslu Bismil ilçesinin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen, Bir gün içinde hiç vakanın olmadığı günü yaşadık. İnşallah bunu önümüzdeki dönemde de artan denetimlerle sürdürmek istiyoruz. Bismil Devlet Hastanesi'nde yatan bir hastamız var onu da taburcu ettikten sonra inşallah bir daha Covid-19 nedeniyle hastanemizde yeni bir hastanın olmayacağını umut ediyoruz dedi.