Soylu’dan ‘cemaat’ iddiasına yalanlama

Cumhuriyet Gazetesi yazarı Barış Terkoğlu, “İçişleri Bakanı hangi cematten” başlıklı dünkü yazısında, Soylu’nun “Nurcu”ların tedrisatından geçtiğini ve iletişim halinde olduğu Arif Önemli isimli kişinin, 1969’da bir öğrencinin öldürülmesinden sorumlu olduğunu ileri sürmüştü. İddiaları Twitter hesabından yanıtlayan Soylu, çocukluğundaki dini eğitimini kendisini hayat alanında da eğiten dedesi Hacı Alaybey Soylu’dan aldığını, çocukluğunun ve gençliğinin Adalet Partisi ve Doğru Yol Partisi binalarında geçtiğini aktardı. Arif Önemli’nin 1980 darbesinden sonra yıllarca 1993’e kadar Doğru Yol Partisi Zeytinburnu İlçe Başkanlığı yaptığını belirten Soylu 1999’da kendisinin il başkanlığı döneminde de İl Disiplin Kurulu Başkanı olduğunu hatırlattı. Soylu, şöyle devam etti: “Kavanozda yetişmedim. Amerika’dan bir günde talimatla gelmedim... Son olarak, herhangi bir inanç grubunun eğitimini almadım. Alsam da söylerdim. Bunu da herkes bilir... Müslümanlık senin, ideolojini aldığın kirli mahfillerde öğrenilmez. Allah öğrenmek isteyene muhakkak fırsat verir. Yazık ki çocuk, öğrenecek çok yolun var. Fakat işin başında fitneye düşmüşsün. Kötü yola düşmüşsün. Allah kurtarsın.”