TBMM BaÅŸkanÄ± Åžentop, Kuzey Makedonya'da gazetecilerle bir araya geldi

21 AralÄ±k TÃ¼rkÃ§e EÄŸitim GÃ¼nÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla Kuzey Makedonya'nÄ±n baÅŸkenti ÃœskÃ¼p'te bulunan Åžentop, gazetecilerle bir araya geldi.

Åžentop, 21 AralÄ±k TÃ¼rkÃ§e EÄŸitim GÃ¼nÃ¼'nÃ¼n Ã¶nemine iÅŸaret ederek siyasete girmeden Ã¶nce de bu kutlamalara katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve geÃ§miÅŸte akademisyen olarak da buraya geldiÄŸini anlattÄ±.

SalgÄ±n yÃ¼zÃ¼nden uluslararasÄ± toplantÄ±larÄ±n mÃ¼mkÃ¼n olduÄŸunca video konferansla yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren Åžentop, "Biz de birÃ§ok toplantÄ± yaptÄ±k bu ÅŸekilde ancak uluslararasÄ± temaslarÄ± ve ziyaretleri bÃ¼tÃ¼nÃ¼yle kesmek de doÄŸru deÄŸil." dedi.

Åžentop, fiziki ortamda yapÄ±lan toplantÄ±larÄ±n sayÄ±sÄ±nÄ± azaltmalarÄ±na raÄŸmen bazÄ± vesilelerle yapmaya devam ettiklerini aktararak "Ben bu ziyaretin bizim iÃ§in de burada yaÅŸayan tanÄ±dÄ±k, arkadaÅŸ ve kardeÅŸler iÃ§in de muhataplarÄ±mÄ±z iÃ§in de iyi olacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼m. Gerek burada yapÄ±lan toplantÄ±larda gerekse muhataplarÄ±mÄ±zla yapÄ±lan gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde Ã§ok verimli mÃ¼zakerelerde bulunduk. Hem iki Ã¼lke arasÄ±ndaki iliÅŸkileri hem bÃ¶lgesel meseleleri hem de salgÄ±n nedeniyle dÃ¼nyadaki geliÅŸmeleri deÄŸerlendirdik." diye konuÅŸtu.

BugÃ¼n de Kuzey Makedonya'da temaslarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼receÄŸini belirten Åžentop, "TÃ¼rkiye'den gelen heyette farklÄ± partilerden arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z var. Buraya, Balkanlar'a, Kuzey Makedonya'ya, TÃ¼rkiye'deki herkes gibi farklÄ± siyasi partilerden milletvekilleri de ilgi duyuyorlar." dedi.

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TÄ°CARET HACMÄ°NDE HEDEF 1 MÄ°LYAR DOLAR

TÃ¼rkiye'nin, Kuzey Makedonya'yÄ± kendi adÄ± ve ulusal kimliÄŸi ile ilk tanÄ±yan ve on yÄ±llar boyunca tÃ¼m uluslararasÄ± platformlarda destekleyen bir Ã¼lke olduÄŸunu vurgulayan Åžentop, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"(TÃ¼rkiye) Åžimdi de aynÄ± desteÄŸi sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor. NATO'ya giriÅŸinde bu desteÄŸi verdi. (Kuzey Makedonya) Karadeniz Ekonomik Ä°ÅŸbirliÄŸine Ã¼ye oldu. TÃ¼rkiye, o sÃ¼reÃ§te de destek verdi. Ã‡Ã¼nkÃ¼ biz bu coÄŸrafyayÄ± ortak tarihi, kÃ¼ltÃ¼rel ve beÅŸeri noktalarÄ±mÄ±zÄ±n bulunduÄŸu kardeÅŸ ve dost Ã¼lkeler olarak gÃ¶rÃ¼yoruz. Ekonomik bakÄ±mdan da Kuzey Makedonya-TÃ¼rkiye iliÅŸkileri salgÄ±na raÄŸmen iyi durumda. Burada belirlemiÅŸ olduÄŸumuz bir hedef var; ticaret hacmi itibarÄ±yla 1 milyar dolarÄ±n Ã¼zerine Ã§Ä±kmak. Bu hedefi salgÄ±n sÃ¼recinden sonra kÄ±sa bir zaman iÃ§erisinde yakalayabiliriz diye Ã¼mit ediyoruz. AynÄ± ÅŸekilde TÃ¼rkiye'den bizim iÅŸ adamlarÄ±mÄ±z Kuzey Makedonya'da bÃ¼yÃ¼k Ã¶lÃ§Ã¼de yatÄ±rÄ±m yapÄ±yor. Burada en Ã§ok yatÄ±rÄ±m yapan Ã¼lkelerden birisi TÃ¼rkiye. Yine eÄŸitim, saÄŸlÄ±k, savunma sanayisi ve birÃ§ok alanda iÅŸ birliÄŸi nasÄ±l geliÅŸtirilebilir diye gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼k."

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BALKANLAR'DAKÄ° DOST ÃœLKELERE FETÃ– UYARISI

FETÃ–'nÃ¼n Balkan Ã¼lkelerinin Ã¶nemli bir kÄ±smÄ±nda olduÄŸu gibi Kuzey Makedonya'da da Ã¶nemli konulardan biri olduÄŸunun altÄ±nÄ± Ã§izen Åžentop, bu terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n 15 Temmuz 2016'daki darbe teÅŸebbÃ¼sÃ¼nÃ¼ gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸinin TÃ¼rkiye'deki mahkeme kararlarÄ±yla tescil edildiÄŸini anÄ±msattÄ±.

TÃ¼rkiye'deki mahkeme dosyalarÄ±nda, darbe giriÅŸiminin FETÃ– tarafÄ±ndan yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na dair birÃ§ok kayÄ±t, belge, ses kaydÄ± ve yazÄ±ÅŸma olduÄŸunu aktaran Åžentop, TÃ¼rkiye'nin kendi iÃ§inde bu Ã¶rgÃ¼tle mÃ¼cadeleyi hukuki sÃ¼reÃ§lerle bÃ¼yÃ¼k Ã¶lÃ§Ã¼de tamamladÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Åžentop, FETÃ–'nÃ¼n farklÄ± Ã¼lkelerde de faaliyetleri olduÄŸunu bildiklerini kaydederek "Balkan Ã¼lkelerinde de Kuzey Makedonya'da da birtakÄ±m faaliyetler iÃ§erisindeler. Biz TÃ¼rkiye'de bir suÃ§ iÅŸleyen Ã¶rgÃ¼t mensuplarÄ±nÄ±n TÃ¼rkiye'ye iade edilmesini, dost ve kardeÅŸ Ã¼lkelerde barÄ±ndÄ±rÄ±lmamasÄ±nÄ± istiyoruz. Bu Ã¶rgÃ¼t, bazÄ± farklÄ± Ã¼lkelerin istihbarat Ã¶rgÃ¼tlerinin taÅŸeronu olarak faaliyet gÃ¶steriyor ve faaliyetlerinin bulunduÄŸu Ã¼lkeler bakÄ±mÄ±ndan da bir milli gÃ¼venlik riski tehdidi oluÅŸturuyor." ifadelerini kullandÄ±.

BazÄ± bÃ¼yÃ¼k Ã¼lkelerin bÃ¶yle Ã¶rgÃ¼tleri "kullanÄ±ÅŸlÄ±" bulduÄŸunu vurgulayan Åžentop, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"Zaman zaman operasyon gerektiÄŸinde onlarÄ± kullanmak isterler. Bu yÃ¼zden de 'bunlara dokunmayÄ±n' diye telkinlerde bulunuyor birÃ§ok Ã¼lke. Ancak bunu bÃ¼tÃ¼n dÃ¼nyada biz yaÅŸadÄ±k, gÃ¶rdÃ¼k. Bu Ã¶rgÃ¼tler bir sinsi yÄ±lan gibidir. Kendini elinde tutanlarÄ± da bir ÅŸekilde fÄ±rsat bulunca sokarlar. Adetleri odur. Ã‡Ã¼nkÃ¼ adetleri zehirlemektir, sokmaktÄ±r. Bunu ilk fÄ±rsatta yaparlar. Bu sebeple biz faaliyet gÃ¶sterdikleri Ã¼lkeler bakÄ±mÄ±ndan da bir risk olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz. Dost ve kardeÅŸ Ã¼lkeleri bu bakÄ±mdan da ikaz ediyoruz."

Åžentop, dÃ¼nyanÄ±n hangi Ã¼lkesinde olursa olsun, bir Ã¼lkede hukuk sistemi iÃ§erisinde bir yargÄ±lama neticesinde ÅŸahÄ±s veya ÅŸahÄ±slar suÃ§lu bulunmuÅŸsa, baÅŸka Ã¼lkelerin "Yok onlar sizde suÃ§ iÅŸledi, ama bekleyelim bizde de suÃ§ iÅŸleyecekler mi?" diye bakmamasÄ± gerektiÄŸinin altÄ±nÄ± Ã§izerek, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"BÃ¶yle bir ÅŸey olursa uluslararasÄ± alanda, terÃ¶rle, terÃ¶rizmle mÃ¼cadele etme imkanÄ± olmaz. Mesela Irak'ta, Suriye'de suÃ§ iÅŸleyen bazÄ± Ã¶rgÃ¼tler, Fransa'ya, Almanya'ya gittiÄŸi zaman 'bunlar bizde suÃ§ iÅŸlemediler, Irak'ta iÅŸlemiÅŸler, burada normal hayatlarÄ±na devam etsinler' kimse demez. Bu bakÄ±mdan TÃ¼rkiye'de suÃ§ iÅŸlenmiÅŸ olmasÄ±, iade sisteminin bu konuda karar vermiÅŸ olmasÄ±, her Ã¼lke bakÄ±mÄ±ndan yeterli olmalÄ±dÄ±r. Yoksa terÃ¶rle mÃ¼cadeleyi uluslararasÄ± alanda yapamayÄ±z. Biz Kuzey Makedonya'daki muhataplarÄ±mÄ±za FETÃ– varlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n tasfiye edilmesini, TÃ¼rkiye'de suÃ§ iÅŸleyen bir Ã¶rgÃ¼tÃ¼n buradaki mensuplarÄ±nÄ±n da TÃ¼rkiye'ye iade edilmesine yÃ¶nelik taleplerimizi tekrar ifade ettik."

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"BÄ°Z BURADA BARIÅžIN DAÄ°M OLMASINI ARZU EDÄ°YORUZ"

Kuzey Makedonya'nÄ±n farklÄ± etnik kÃ¶kenlerden, farklÄ± dinlerden insanlarÄ±n barÄ±ÅŸ iÃ§erisinde yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± bir Ã¼lke olduÄŸunu kaydeden Åžentop, "Biz burada barÄ±ÅŸÄ±n, huzurun ve farklÄ± etnik kÃ¶kenden, dinden insanlarÄ±n bir arada yaÅŸama sevincinin daim olmasÄ±nÄ±, istikrarlÄ± olmasÄ±nÄ± arzu ediyor, destek veriyor ve birÃ§ok yerde bunu Ã¶rnek gÃ¶steriyoruz." dedi.

Kendisinin de bir hukukÃ§u olduÄŸunu ve hukuki metinlerde yazan birÃ§ok ÅŸeyin aynÄ± zamanda hayata geÃ§irilmesi gerektiÄŸini belirterek, sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:

"Zaman zaman bu konuda bazÄ± sÄ±kÄ±ntÄ±lar olabilir. Anayasada hakkaniyete uygun olarak burada farklÄ± etnik ve dinlerden toplumlarÄ±n her alanda kendi durumlarÄ±na ve oranlarÄ±na gÃ¶re temsili esas prensip olarak benimsenmiÅŸtir. Ama bunun bazÄ± alanlarda olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, burada yaÅŸayan farklÄ± etnik kÃ¶kenden insanlar yapmÄ±ÅŸ olduÄŸumuz gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde dile getirdiler. Ã–zellikle TÃ¼rklerin nÃ¼fus oranÄ± olarak belli olan oranÄ±n yarÄ±sÄ±na yakÄ±n bir dÃ¼zeyde kamu sektÃ¶rÃ¼nde temsil edildiÄŸin dair bazÄ± istatistik veriler ortaya konuldu."

NÃ¼fusun zaman iÃ§inde artÄ±p azalabildiÄŸine iÅŸaret eden Åžentop, "Anayasada belirlenen, hakkaniyete uygun, her alanda temsilin gerÃ§ekleÅŸebilmesi iÃ§in de bu konuda bir adÄ±m atÄ±lmasÄ± yÃ¶nÃ¼nde Ã§alÄ±ÅŸmalar var." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

Åžentop, TÃ¼rkiye'nin CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan liderliÄŸindeÂ 15 yÄ±ldan fazla bir zamandÄ±r insani esaslara dayalÄ± diplomasi yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n altÄ±nÄ± Ã§izerek, TÃ¼rk Ä°ÅŸbirliÄŸi ve Koordinasyon AjansÄ± BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± (TÄ°KA), YurtdÄ±ÅŸÄ± TÃ¼rkler ve Akraba Topluluklar BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± (YTB), VakÄ±flar Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ (VGM) ve Yunus Emre EnstitÃ¼sÃ¼nÃ¼n (YEE)Â deÂ ortak tarihi ve kÃ¼ltÃ¼rel varlÄ±klarla ilgili Ã§alÄ±ÅŸmalar yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±,Â ayrÄ±caÂ insani yardÄ±m faaliyetleri de gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸini kaydetti.

TÃ¼rkiye'nin 2019'dan Ã¶nceki yÄ±llarda milli gelirine gÃ¶re insani yardÄ±m bakÄ±mÄ±ndan dÃ¼nyada en Ã§ok yardÄ±mda bulunan Ã¼lke olduÄŸunu hatÄ±rlatanÂ Åžentop, 2019'da ise toplamda en fazla insani yardÄ±m yapan Ã¼lke olduÄŸunu aktardÄ±.

Åžentop, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"TÃ¼rkiye dÃ¼nyanÄ±n en zengin Ã¼lkesi deÄŸil, ama en cÃ¶mert Ã¼lkesi. Bu tabi bizim milletimizin, vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n bu konudaki hassasiyetleriyle de alakalÄ± bir husus. Malum dÃ¼nyada en Ã§ok gÃ¶Ã§meni barÄ±ndÄ±ran Ã¼lke TÃ¼rkiye. KuzeyÂ Makedonya'nÄ±n nÃ¼fusunun iki katÄ± kadar TÃ¼rkiye'de gÃ¶Ã§men var. AÄŸÄ±rlÄ±klÄ± olarak Suriye'den olmak kaydÄ±yla birÃ§ok Ã¼lkeden gÃ¶Ã§men var. Biz bu salgÄ±n ÅŸartlarÄ±nda birÃ§ok Ã¼lkenin vatandaÅŸÄ±na veremediÄŸi saÄŸlÄ±k hizmetini gÃ¶Ã§menlere de vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zla eÅŸit ÅŸekilde veriyoruz."

TÃ¼rkiye'nin gerek yurt iÃ§inde gerekse yurt dÄ±ÅŸÄ±nda insani esaslara dayalÄ±Â yardÄ±mÂ Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ anlatanÂ Åžentop, bunlarÄ±Â faaliyet yapÄ±lan Ã¼lkedeki TÃ¼rk kuruluÅŸlarÄ±nÄ±nÂ oÂ Ã¼lkelerin talepleri ile koordineli bir ÅŸekilde,Â ihtiyaÃ§lar istikametinde yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Åžentop, bu kurumlarÄ±n TÃ¼rkiye'nin markalarÄ± olduÄŸunu ve tÃ¼m dÃ¼nyada tanÄ±nan kurumlar haline geldiÄŸini vurguladÄ±.

Parlamentolar arasÄ± iliÅŸkiler bakÄ±mÄ±ndanÂ salgÄ±n sÃ¼recindeÂ kÄ±sÄ±tlamalar olmasÄ±na raÄŸmenÂ Ã¶nceki yÄ±llarda olduÄŸu gibi 2020'de de yoÄŸun geÃ§tiÄŸini aktaranÂ Åžentop,Â Kuzey Makedonya'nÄ±n da iÃ§inde bulunduÄŸu ve dÃ¶nem baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± TÃ¼rkiye'nin sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ GÃ¼neydoÄŸu Avrupa Ãœlkeleri Parlamenter Asamblesi'nin faaliyetlerinden sÃ¶z etti.

Bu ansambleninÂ Balkan Ã¼lkeleri arasÄ±nda irtibatlarÄ± ve iliÅŸkileri geliÅŸtirmeyi hedeflediÄŸini kaydedenÂ Åžentop, parlamenterÂ diplomasinin dÃ¼nyanÄ±n bÃ¼yÃ¼k deÄŸiÅŸim arayÄ±ÅŸlarÄ± iÃ§erisinde olduÄŸu bir dÃ¶nemde Ã¶n aÃ§Ä±cÄ± bir istiÅŸareÂ zemini oluÅŸturanÂ yapÄ±cÄ± bir iÅŸleve sahip olduÄŸunu belirtti.

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"KUZEY MAKEDONYA'DAKÄ° TÃœRK YATIRIMLARININ DAHA DA ARTMA Ä°MKANI VAR"Â

ÃœskÃ¼p'teki UluslararasÄ± Balkan Ãœniversitesinin (Ä°BU)Â TÃ¼rkiye ileÂ Kuzey Makedonya arasÄ±nda eÄŸitim alanÄ±ndaki iliÅŸkilerinÂ en Ã¶nemli meyvelerinden biri olduÄŸunun altÄ±nÄ± Ã§izerek, Ã¼niversitenin son yÄ±llardaÂ akademik yapÄ±sÄ±nÄ± gÃ¼Ã§lendirdiÄŸi gibiÂ akademik yayÄ±nlarÄ± itibarÄ±ylaÂ daÂ Avrupa ve dÃ¼nyada tanÄ±nÄ±rlÄ±k kazandÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.

AÃ§Ä±lacak yeni bÃ¶lÃ¼mlerin de Ã¶zellikle Ã¼lkedeÂ ihtiyaÃ§ olan alanlara yÃ¶nelik Ã§ok faydalÄ± adÄ±mlarÂ olduÄŸunu kaydedenÂ Åžentop, diÅŸ hekimliÄŸi, ebelik ve hemÅŸirelik alanÄ±nda eÄŸitim verilecek olmasÄ±nÄ±n, halkÄ±n daha Ã§ok ihtiyaÃ§ duyduÄŸu alanlar olduÄŸunu aktardÄ±.

Åžentop, Serbest Ticaret BÃ¶lgesi ile ilgili uzun zamandÄ±r birtakÄ±mÂ gÃ¶rÃ¼ÅŸme veÂ aÃ§Ä±klamalar olduÄŸunu anÄ±msatarak, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"DÃ¼n en son SayÄ±n (BaÅŸbakan Zoran)Â Zaev'leÂ gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼rken o da bu konuda somut adÄ±mlarÄ±n yakÄ±n zamanda atÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± ifade etti. Gevgeli, sadece benim memleketim olmasÄ± hasebinden deÄŸil, Ã¶zellikle Ã§ok Ã¶nemli bir noktada. Hem TÃ¼rkiye'den gelenler iÃ§in Avrupa'ya ulaÅŸan yol Ã¼zerinde, hem deÂ sÄ±nÄ±r bÃ¶lgesinde. UlaÅŸÄ±m bakÄ±mÄ±ndanÂ karayolu ve demiryolunun bulunduÄŸu bir alanda. TÃ¼rkiye'ye nispeten daha yakÄ±n. Bu sebeple buradaki Serbest Ticaret BÃ¶lgesi, TÃ¼rkiye'deki birÃ§ok yatÄ±rÄ±mcÄ± firma bakÄ±mÄ±ndan Ã§ok cazip olacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. KÄ±sa sÃ¼re iÃ§inde Kuzey Makedonya'daki TÃ¼rk iÅŸ adamlarÄ±nÄ±n yatÄ±rÄ±mlarÄ±nÄ±n hÄ±zlÄ± bir ÅŸekilde artacaÄŸÄ± kanaatindeyim."

TÃ¼rkiye CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n daÂ Zaev'i TÃ¼rkiye'ye davet ettiÄŸini aktaranÂ Åžentop, salgÄ±nÄ±n geÃ§mesi ile birlikte hem ErdoÄŸan'Ä±n Kuzey Makedonya'yÄ±, hem de Zaev'in TÃ¼rkiye'yi ziyaret etmesi temennisinde bulundu.

Åžentop, TÃ¼rkiye ile Kuzey Makedonya arasÄ±nda ekonomik anlamda birÃ§ok ortak faaliyetÂ olduÄŸunu belirterek,Â TÃ¼rkiye kaynaklÄ±Â yatÄ±rÄ±mlarÄ±n 1,2 milyar dolarÄ±n Ã¼zerinde olduÄŸunu veÂ toplamda 5 bindenÂ fazla bir istihdam alanÄ± oluÅŸturduÄŸunu sÃ¶yledi.

TÃ¼rk yatÄ±rÄ±mlarÄ±nÄ±n artma imkanÄ± olduÄŸunu dile getirenÂ Åžentop, "DoÄŸal gaz daÄŸÄ±tÄ±m iÅŸi baÅŸta olmak Ã¼zereÂ enerji, savunma sanayi, tarÄ±m alanlarÄ±nda Ã¶zellikleÂ otoyol ve baraj yapÄ±mÄ± gibiÂ birÃ§ok konuda iÅŸ birliÄŸi yapma imkanÄ±mÄ±z var. TÃ¼rkiye'nin gerek kendi sÄ±nÄ±rlarÄ± iÃ§inde gerekse kendi sÄ±nÄ±rlarÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda tecrÃ¼besi olan birÃ§ok ÅŸirketimiz var. BunlarÄ±n Kuzey Makedonya'daki ekonomik faaliyetlere bÃ¼yÃ¼k katkÄ± saÄŸlayacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

Åžentop, salgÄ±n dÃ¶neminde tÃ¼m dÃ¼nyada Ã¼lkeler arasÄ± ticaret ve ekonomik iliÅŸkilerde ciddi Ã¶lÃ§Ã¼de gerilemeler olduÄŸunu belirterek, "Fakat Kuzey Makedonya ile TÃ¼rkiye arasÄ±ndaki iliÅŸkilerde Ã§ok ciddi bir gerileme yok. Bu da bizim bu alandaki iliÅŸkilerimizin ne kadar gerÃ§ekÃ§i temellere dayandÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶steriyor,Â geleceÄŸe ve bu iliÅŸkilerin geliÅŸmesine dair Ã¼mitlerimizi gÃ¼Ã§lendiriyor,Â artÄ±rÄ±yor." diye konuÅŸtu.