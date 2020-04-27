TBMM Başkanı Şentop'tan e-muhtıra açıklaması

TBMM Başkanı Şentop'un açıklamaları şöyle;

1/Demokrasi tarihimizin en karanlık sayfaları, darbeler ve darbe teşebbüsleri ile görünür hale gelen kayıt dışı siyaset dönemleridir. Bunlardan biri de 27 Nisan 2007’de tarihe e-muhtıra olarak geçen müdahaledir.

2/Bu teşebbüse, öncekilerden farklı olarak, siyaset anında hak ettiği cevabı vermiş ve kayıt dışı siyaset zihniyeti, karşısında milletle kenetlenmiş sarsılmaz bir irade bulmuştur.

3/Gerek 27 Nisan e-muhtırasını, gerekse daha yakın tarihte ortaya çıkan 15 Temmuz hain darbe teşebbüsünü bertaraf eden Türkiye, demokrasi tarihinin bu karanlık sayfalarını bir daha açılmamak üzere kapatmıştır.