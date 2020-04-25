Terkoğlu ve Pehlivan’a 18 yıl hapis istendi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede Milli İstihbarat Teşkilatı müşteki olarak yer aldı. İddianamede, tutuklu gazeteciler Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan’ın aralarında bulunduğu 6’sı tutuklu 1’i firari 8 şüpheli hakkında, ‘Devletin Güvenliğine ve Siyasal Yararlarına İlişkin Gizli Kalması Gereken Bilgileri Açıklama’, ‘İstihbarat faaliyeti ile ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek’ suçlarından 7 yıldan 18 yıla kadar hapis istendi.