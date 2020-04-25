25.04.2020 - 07:00 | | ELİF ALTIN İstanbul
Terkoğlu ve Pehlivan’a 18 yıl hapis istendi
Gazeteciler Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan hakkında yürütülen ‘MİT mensuplarının ve faaliyetlerinin ifşa edilmesi’ soruşturması tamamlandı.
ELİF ALTIN İstanbul
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede Milli İstihbarat Teşkilatı müşteki olarak yer aldı. İddianamede, tutuklu gazeteciler Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan’ın aralarında bulunduğu 6’sı tutuklu 1’i firari 8 şüpheli hakkında, ‘Devletin Güvenliğine ve Siyasal Yararlarına İlişkin Gizli Kalması Gereken Bilgileri Açıklama’, ‘İstihbarat faaliyeti ile ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek’ suçlarından 7 yıldan 18 yıla kadar hapis istendi.
6 asırlık İnkaya Çınarı, corona virüs sebebiyle yalnız kaldıBursa'da, Uludağ yolu üzerinde bulunan 610 yaşındaki Tarihi İnkaya Çınarı, her yıl yerli ve yabancı binlerce turist tarafından ziyaretçi akınına uğruyor. 37 metre boyu ve 10 metrelik gövdesiyle Osmanlı Devleti'nin simgesi haline gelen 6 asırlık çınarın çevresi ise, koronavirüs salgını sebebiyle sessiz kaldı.Bursa'nın simge çınarlarının başında gelen 610 yaşındaki "Tarihi İnkaya Çınarı", her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti gölgesinde ağırlıyor. Gösterişli gövdesi ve dört bir yana uzanan kollarıyla her yıl binlerce kişiyi gölgesinde ağırlayan tarihi çınar, adını aldığı mahalle sakinlerinin de geçim kapısı görevini üstleniyor. Osmanlı Devleti'nin kurulduğu dönemde, devletin en önemli simgelerinden biri olan ve tarihe tanıklık eden İnkaya Çınarı, koronavirüs sebebiyle yalnız kaldı. 37 metre boyu, 53 metre tepe çapı ve 10 metrelik gövdesiyle tarihe tanıklık eden tarihi çınar, 610 yıldır en sessiz günlerini yaşıyor.