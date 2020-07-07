Ülkü Ocakları’na yeni başkan atandı

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş, Bahçeli’nin talimatıyla Nisan 2020’de görevi bırakmıştı. Bahçeli, Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı’na MHP Merkez Yürütme Kurulu Üyesi ve İstanbul Ülkü Ocakları eski Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım’ı atadı. 1987 doğumlu olan Yıldırım, işletme ve iktisat eğitimi aldı. Hollanda Saxion Üniversitesi’nde İktisat eğitimi gören Yıldırım, halen Beykent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde Yüksek Lisans Eğitimine devam ediyor. Bilgisayar ve yazılım sektörüne odaklanan Yıldırım’ın yazılım firması bulunuyor. Yıldırım’ın firmasının hazırladığı yazılım projeleri Türkiye çapında ödüller aldı. Yıldırım, 24 Haziran seçimlerinde İstanbul 3. Bölge 4. sıradan milletvekili adayı olarak gösterilmişti.