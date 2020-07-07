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07.07.2020 - 07:00 | | ÖNDER YILMAZ Ankara

Ülkü Ocakları’na yeni başkan atandı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanlığı’na MYK üyesi eski İstanbul Ülkü Ocakları İl Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım’ı atadı. Bilgisiyar mühendisliği yüksek lisans eğitimini sürdüren Yıldırım, yazılım projeleriyle biliniyor.

Ülkü Ocakları’na yeni başkan atandı
ÖNDER YILMAZ Ankara

 

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş, Bahçeli’nin talimatıyla Nisan 2020’de görevi bırakmıştı. Bahçeli, Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı’na MHP Merkez Yürütme Kurulu Üyesi ve İstanbul Ülkü Ocakları eski Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım’ı atadı. 1987 doğumlu olan Yıldırım, işletme ve iktisat eğitimi aldı. Hollanda Saxion Üniversitesi’nde İktisat eğitimi gören Yıldırım, halen Beykent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde Yüksek Lisans Eğitimine devam ediyor. Bilgisayar ve yazılım sektörüne odaklanan Yıldırım’ın yazılım firması bulunuyor. Yıldırım’ın firmasının hazırladığı yazılım projeleri Türkiye çapında ödüller aldı. Yıldırım, 24 Haziran seçimlerinde İstanbul 3. Bölge 4. sıradan milletvekili adayı olarak gösterilmişti.

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