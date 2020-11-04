‘Yunanistan bizi UNESCO’ya şikâyet etti’

Galata Kulesi’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden (İBB) alınması konusunda Ersoy, “’Galata Kulesi belediyenin malıydı, belediyeden alındı’ Bence orada yanlış bir bakış açısı var. Galata Kulesi vakfın malı, Kule-i Zemin Vakfı’nın. Bunu ben söylemiyorum, bakın, mahkeme kararıyla tescil edilmiş, onaylanmış bir karardan bahsediyorum” dedi.

‘Temsilci geldi’

Ersoy belediyelere ait malların vakıflara geçmesini yerel seçimlerle bağlantılandıran yorumlar için de, bin 1 belediyeye ait malın vakıflara geçtiğini kaydederek, “Bunların yüzde 75’i Mart 2019’dan önce geçmiş. Kalanları Mart 2019’dan sonra ki hani ‘İstanbul seçimi’ diye baktığınız zaman 31 Haziran” diye konuştu. Ayasofya ve Kariye camilerinin restorasyonları hakkında gelen soruya da yanıt veren Ersoy, şunları söyledi: “Yunanistan bizi UNESCO’ya şikâyet ettiği için UNESCO’nun temsilcisi de geldi, incelemelerde bulundular ve cami olmasından kesinlikle rahatsız değiller, bunu özellikle incelemeye gelen Başkan Yardımcısı bana söyledi. Ziyarete açık olması ve korunması asıl kriter ve fazlasıyla sağlandığını da kendisi bana belirtti. Geliş tarihi de tam bizim Galata Kulesi’ni açtığımız güne geldi. Galata Kulesi’ne daha önce gitmiş Beyefendi, açılışta tekrar içeri soktuk, gezdi. Eski hâliyle yeni hâlini karşılaştırdığında, ‘muhteşem bir iş çıkarmışsınız’ dedi, ‘tebrik ediyorum’ diye onu da özellikle belirtti.”