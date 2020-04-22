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22.04.2020 - 18:30 |

AÄŸva Nerede? AÄŸva'ya NasÄ±l Gidilir?

AÄŸva Ã¶zellikle Ä°stanbullar iÃ§in kÄ±sa sÃ¼reli tatil amaÃ§lÄ± kaÃ§Ä±ÅŸ yerlerinden biridir. MuhteÅŸem doÄŸal gÃ¼zellikleri ve yeÅŸil alanlarÄ± ile huzur veren bir yer olarak Ã¶ne Ã§Ä±kÄ±yor. Pek Ã§ok kiÅŸi bÃ¶lge hakkÄ±nda bilgi alabilmek adÄ±na internet Ã¼zerinden araÅŸtÄ±rma gerÃ§ekleÅŸtirmektedir. Peki, AÄŸva nerede? AÄŸvaâ€™ya nasÄ±l gidilir? Merak edilenleri sizler iÃ§in derledik. Â

AÄŸva Nerede? AÄŸva'ya NasÄ±l Gidilir?

Ã–zellikle AÄŸva hafta sonu tatili iÃ§in vazgeÃ§ilmez yerlerden biridir. Tabii ayrÄ±ca farklÄ± konaklama yerleri ile 2 veya 3 gÃ¼n sÃ¼reli tatil de yapÄ±labilir. BaÅŸta Ä°stanbul olmak Ã¼zere pek Ã§ok farklÄ± noktadan bÃ¶lgeye kaÃ§amak yapan insanlar gÃ¼zel bir zaman geÃ§irme imkÃ¢nÄ± elde ediyor.

AÄŸva Nerede?

AÄŸva Ä°stanbulâ€™un Åžile ilÃ§esine baÄŸlÄ± bir beldedir. DiÄŸer bir deyiÅŸle Ä°stanbul'un Karadeniz'e aÃ§Ä±lan kapÄ±larÄ±ndan biri olduÄŸunu sÃ¶ylemek mÃ¼mkÃ¼n. Ã–zellikle Karadeniz'in muhteÅŸem iklimini ve doÄŸal gÃ¼zelliklerine ÅŸahitlik etmek iÃ§in Ã¶zel yerlerden biridir. Ã–zellikle yaz aylarÄ±nda 3 kilometre uzunluÄŸuyla AÄŸva PlajÄ± Ä°stanbulâ€™da tatil keyfini yaÅŸamak iÃ§in Ã¶zel bir olanak tanÄ±maktadÄ±r.

AÄŸvaâ€™ya NasÄ±l Gidilir?

AÄŸva Ä°stanbul'un doÄŸa ile iÃ§ iÃ§e en gÃ¼zel yerlerinden biridir. Åžile ilÃ§esine baÄŸlÄ± olan AÄŸvaâ€™ya rahatlÄ±kla ulaÅŸÄ±m saÄŸlamak mÃ¼mkÃ¼n. EÄŸer ÅŸahsi aracÄ±nÄ±z bulunuyorsa Ãœmraniye Ã¼zerinden Åžile tabelasÄ±nÄ± takip ederek kolaylÄ±kla ulaÅŸÄ±m saÄŸlayabilirsiniz. 2 saatlik bir yolculuktan sonra varmanÄ±z mÃ¼mkÃ¼n. AÄŸvaâ€™ya aynÄ± zamanda otobÃ¼s ile de ulaÅŸÄ±m saÄŸlanabilmektedir. AyrÄ±ca Kocaeli Ã¼zerinden 60 kilometre (1 saat) ve Sakarya Ã¼zerinden ise 80 kilometre (1,5 saat) mesafe Ã¼zerinden ulaÅŸÄ±m gerÃ§ekleÅŸtirilebilir.

Karantinada Corona Günlükleri 5 | Corona ile En BaÅŸa Döndük!Karantinada Corona günlüklerim devam ediyor! Bu videoda Corona ile nasÄ±l en baÅŸa döndüÄŸümüzü sizlere kendi deneyimlerimle anlatmak istedim.
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