Bodrum Nerede, Hangi Bölgede? - Bodrum Hangi İle Nereye Bağlıdır?

Bodrum Türkiye'nin en güzel yerlerinden biridir. Türkiye'nin güney tarafında kalmaktadır. Bodrum en güzel otellere sahip olan ilçeler arasındadır. Bodrum'da Ege ve Akdeniz iklimi hakimdir. Bodrum sadece Türkiye değil, aynı zamanda Dünya turizmi açısından en önemli bölgelerinden biridir. Bodrum Dünya'nın en güzel tatil beldelerinden biri olarak bilinmektedir. Bu ilçe özellikle yaz aylarında fazlaca ziyaret edilmektedir. Bundan dolayı da geniş ulaşım yollarına sahiptir.

Bodrum Nerede?

Bodrum Türkiye'nin Muğla şehrinin ilçesidir. Bodrum'a kara yolu ile hava yolu ve deniz yolu ile ulaşım mümkündür.

Bodrum Hangi Bölgede?

Bodrum Türkiye'nin Güney batısında yer alan bir ilçesidir. Coğrafi bölge olarak Ege bölgesinde yer almaktadır. Ege bölgesi ile kıyı olan bir ilçedir.

Bodrum Hangi İle ve Nereye Bağlıdır?

Bodrum Muğla ilimize bağlı bir ilçedir. Muğla'nın toplamda 13 ilçesi bulunmaktadır. Bodrum'da o ilçelerin arasında yer almaktadır. Bodrum aynı zamanda Muğla'nın en büyük ilçesidir. Muğla'nın batı köşesinde yer alan Bodrum ilçesi yarımada şeklinde bir beldedir.

Bodrum Tarihçesi

Bodrum tarihte de önemli yerleşim yerlerinden biri olmuştur. Bodrum'un antik çağda ismi ise Halikarnassos olarak bilinmektedir. Türkçesi ise Halikarnas şeklindedir. Bodrum'da aynı zamanda Dünya'nın yedi harikalarından biri olan Maouselum inşa edilmiştir. Bundan dolayı tarihi ve dünya tarihi açısından oldukça önemlidir. Bodrum aynı zamanda depremlerle ve yıkımlarla defalarca yıkılmış ve tekrardan inşa ettirilmiş olan bir beldedir. Ayrıca Bodrum'da 15. yüzyılda savaşlardan dolayı Hristiyanlar tarafından bir kale inşa ettirilmiştir. Kale günümüze kadar gelmeyi başarmış olan bir kaledir. Aynı zamanda bu ilçe Anadolu'da Hristiyanların ele geçirmiş olduğu son toprak olarak da bilinmektedir

Bodrum kalesi günümüzde su altı müzesi olarak hizmet vermektedir. Aynı zamanda bu kale Doğu Akdeniz'de kalmayı başarmış olan en sağlam kale olarak bilinmektedir. Pek çok kültürel ve sanatsal etkinliğe ev sahipliği yapan bu şehir tarihte de önemli tatil yerlerinden biri olmuştur.