Brezilya Nerede? Brezilya Hangi Kıtada, Dünyanın Hangi Bölgesinde Bulunuyor?

Ülke ismi Brezilya olarak bilinse de resmi adı Brezilya Federal Cumhuriyeti olarak geçmektedir. İsminden de anlaşılacağı gibi federal bir yapı ile yönetilmektedir. Brezilya dünya üzerinde bulunan kıtalardan Güney Amerika kıtasında yer almaktadır.



Brezilya Hangi Kıtada Bulunuyor?



Dünya üzerindeki tüm ülkeler belirli kıtalar üzerinde yer almaktadır. Brezilya Ülkesi ise Güney Amerika kıtasında yer alan bir ülkedir. ABD'den sonra Amerika kıtasının en kalabalık ülkesidir. Güney Amerika'nın ise en büyük ve en kalabalık ülkesidir. Brezilya ülkesinde 26 Eyalet bulunmaktadır. Başkenti Brasilia'dır.



Güney Amerika'nın uzun bir Atlas Okyanusu kıyısı bulunmaktadır. Brezilya ülkesi ise Güney Amerikada yer almaktadır. Brezilya ülkesinin komşuları ise güney bölgesinden kuzey bölgesine: Uruguay, Arjantin, Paraguay, Bolivya, Peru, Kolombiya, Venezuela, Guyana, Surinam ve Fransız Guyanası'dır. Tüm Güney Amerika ülkeleri ile komşu olan Brezilya bir tek Ekvador ve Şili ile komşuluğu bulunmamaktadır.



Ülkenin resmi dili Portekizcedir. Portekizce ülkede ana dil olarak kabul edilmektedir. Bunun yanı sıra İngilizce ve İspanyolca dersleri de okullarda verilmektedir. Brezilya'nın çok büyük bir ülke olmasından dolayı seyahat edilebilecek dönemler şehirlere göre değişiklik gösterir. Ülkenin en güney kısmında yer alan Salvador'un ve Rio de Janeiro'nun ziyareti için sezonu aralık ve nisan ayları arasındadır. Bunun dışında Kuzey Yarım Kürede yer alan ve ülkenin en kuzeyindeki şehirler arasında olan Manaus şehrini gezmek için ise uygun dönem haziran ve kasım aylarıdır.