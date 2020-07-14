MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerTatil Haberleri Engelsiz Plaj sezonu açtı
ABONE OL
14.07.2020 - 11:01 | | İHA

Engelsiz Plaj sezonu açtı

Engelli bireyleri denizle buluşturan Konyaaltı Sahili’ndeki Antalya Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Plajı sezonunu açtı.

Engelsiz Plaj sezonu açtı


Antalya’da yaşayan ya da şehir dışından tatil için kente gelen engelli vatandaşların rahatlıkla denize girebileceği Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Plajı misafirlerini ağırlamaya başladı.
Engelsiz Plaj, yeniden düzenlenip bakım ve onarımı yapılarak engelli vatandaşların daha kolay yararlanacağı hale getirildi. Plajdan tüm yaş grubundan engelli bireyler ücretsiz faydalanabiliyor.
Plajda fiziksel engelli bireylerin denizle buluşmasını sağlayacak yürüyüş platformu, asansör sistemi, şezlonglar ve özel soyunma kabinleri bulunuyor. Engelli bireyler cankurtaran ve görevli personel yardımıyla asansör sistemi ya da özel rampalı platform ile kolay bir şekilde denizle buluşuyor.

Engelsiz Plaj sezonu açtı

    Magazin Haberleri Bülteni (14 Temmuz 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika... Diyanet'ten Ayasofya açıklaması!

    Son dakika... Diyanet'ten Ayasofya açıklaması!

    Milyonlarca memur, işçi, emekliyi ilgilendiriyor! 2 bin 943 lira...

    Milyonlarca memur, işçi, emekliyi ilgilendiriyor! 2 bin 943 lira...

    Son durumu canlı yayında anlattı!

    Son durumu canlı yayında anlattı!

    İlk sefer... İstanbul'a hareket etti!

    İlk sefer... İstanbul'a hareket etti!

    Sıradaki Haber