İstanbul'un Neyi Meşhur? En Meşhur İstanbul Yemekleri Ve Yöresel Lezzetleri Nelerdir? (İstanbul'da Ne Yenir)

İstanbul her ayrıntısıyla yüzyıllar boyunca kendine hayran bırakan şehirlerden bir tanesidir. Özellikle tarihi ve kültürel mirasın yanında doğal güzellikleri sayesinde İstanbul tüm dünyayı kendine hayran bırakır. Ancak tarihi ve doğal güzelliklerinin yanı sıra yemekleri ile de çok ünlü olan İstanbul birçok kişiyi yemekleri için bile kendine çeker.

İstanbul'un Neyi Meşhur?

İstanbul Yüzyıllar boyunca farklı medeniyetlere ev sahipliği yapması, her mevsimin farklı güzellikte yaşaması ile yüzyıllar boyunca dünyanın merkezi olmuş bir şehirdir. Bundan sonra da dünyanın göz bebeği şehirlerinden bir tanesi olacak olan İstanbul onlarca medeniyetin izlerini taşır. Dünyaca ünlü Boğazı, eski medeniyetlerin izlerini taşıyan yapıları, boğaza sıralanmış 100 yılı aşkındır var olan yalıları, tarihi eserleri ve birçok kültürü bir arada barındıran kozmopolit bir yapısı İstanbul'un her köşesinin meşhur olmasını sağlar. Özellikle bazı yapılar İstanbul’u simgeler.

Ayasofya Camii: Bizans döneminden kalmış kilise olarak inşa edilmişken, Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethinden sonra camiye dönüştürülmüştür. 1935 yılında müze olarak hizmet vermeye başlayan Ayasofya, 24 Temmuz 2020 tarihinde kılınan Cuma Namazı ile 86 yıl sonra ibadete açılmıştır. Ayasofya dünyanın en önemli eserleri arasında yer almaktadır.

Sultanahmet Camii: Mavi cami olarak da bilinen Sultanahmet Camii Osmanlı Devleti'nin en önemli eserleri arasında yer alır.

Galata Kulesi: İstanbul'un en önemli sembollerinden bir tanesi olan Galata Kulesi Bizans döneminde inşa edilmiş ve Galata meydanında yer almaktadır.

Kız Kulesi: İstanbul'un en eski tarihi eserlerinden bir tanesi olarak boğazda yer alan Kız Kulesi İstanbul'un en önemli eserlerinden bir tanesidir.

En Meşhur İstanbul Yemekleri Ve Yöresel Lezzetleri Nelerdir?

İstanbul tarihi ve kültürü yanında lezzetleri ile de adından sıkça söz ettiren şehirdir. Osmanlı mutfağının şekillendiği yerlerden bir tanesi olan İstanbul özellikle et ile yapılan yemeklerin ağırlıkta olduğu bir mutfaktır. Aynı zamanda çorbaları, zeytinyağlıları ve börekleri İstanbul'un oldukça meşhur yemekleridir. Yeni dönem İstanbul yemekleri ise birçok kişinin sadece bu tatları takmak için rotasını İstanbul'a çevirdi bir gerçektir.

Ortaköy kumpiri, Eminönü’nde teknelerde yapılan balık ekmeği, Beyoğlu'nda bulunan ıslak hamburger, kokoreç ve profiterol, Sarıyer’e özgü börek, Sultanahmet bölgesindeki köfte, Çengelköy'deki salatalık, Vefa'daki boza, Kanlıca'da ki yoğurt İstanbul'un en ünlü ve en çok aranan lezzetlidir.