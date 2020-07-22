İtalya Vizesi Nasıl Alınır? (2020) - Gerekli Evraklar Ve Vize Ücreti

İtalya dünyanın en romantik, en özel, en tarihi ülkeleri arasında geçmektedir. Bu yüzden her yıl dünyanın her yerinden milyonlarca turisti ağırlayan İtalya ülkemizden de binlerce turisti ağırlamaktadır. Bu sebeple birçok kişi tarafından hem ticari amaçla hem de turizm amacıyla bölgeye gitmek isteyen kişiler; ‘İtalya'ya nasıl gidilir?’ sorusuna cevap arar.

İtalya Vizesi Nasıl Alınır?

İtalya Türkiye'den vize isteyen ülkeler arasındadır. Bu sebeple vizesi bulunmayan Türk vatandaşları İtalya giriş sağlayamaz. İtalya için vize işlemleri nasıl yapılır? Avrupa'nın güneyinde yer alan İtalya özellikle seyahat amacıyla bölgeye ziyaret etmek isteyenler için birçok evrak gerekir. İtalya seyahati için merak edilen sorulardan bir tanesi de: ‘vize başvurusu nasıl yapılmalıdır?’ sorusudur.

İtalya'ya öncelikle İtalya vizesi için konsolosluklara başvurmalıdır.

Direkt konsolosluklara başvurmak istemeyen kişiler bu işi yapacak acentelerle görüşerek İtalya vizesi başvurusunda bulunabilir.

İtalya vizesi en fazla 3 ay verilmektedir.

Ancak ilk başvuruda İtalya vizesi almak için maksimum süre 1 aydır.

İtalya Vize Başvurusu Gerekli Evraklar Nelerdir?

İtalya vize başvurusu için gerekli evraklar:

- Pasaport

- Vize başvurusu için başvuru formu

- 2 adet biometrik fotoğraf

- Seyahat sağlık sigortası poliçesi

- İtalya'da konaklama da kullanılacak ulaşım ve konaklama bilgileri.

- Banka hesap hareketleri.

- Son 3 aylık maaş bordrosu.

- Vize almak isteyen çalışan için tapu ya da araç ruhsat fotokopileri.

- Şirket sahipleri için kişinin şirketi adına kağıda yazılmış seyahat amacı.

- Gidiş dönüş tarihini gösterecek ıslak imzalı kaşeli dilekçe.

- İmza sirküleri

- Şirkete ait vergi levhası

- Çalışma şirketin etkinlik belgesi ve Ticaret Sicil Gazetesi

- Kişinin SGK işe giriş belgesi

- Bağ-Kurlu ise Bağ-Kur hizmet dökümü.

- Nüfus kayıt örneği

- Başkaları tarafından İtalya’ya davet edildi ise orijinal davetiye

- T.C. Kimlik numaralı kimlik fotokopisi gerekmektedir.

İtalya ziyarette bulunmak isteyen ticari veya turizm amacıyla vize başvurusu yapacak kişiler en az 1 ay önceden başvuru yapmalıdır. Aksi takdirde vize başvurusunun olumsuz sonuçlanabilir. İtalya vize başvuruları yaklaşık 1 ila 4 hafta içinde sonuçlanmaktadır.

Vize Başvuru Ücretleri

Vize türüne göre bir de başvuru ücrette değişiklik göstermektedir.

Turistik amaçla vize başvurusu yapan kişiler 120 EURO

Ticari amaçlı vize başvurusu yapan kişiler 120 EURO

Aile ve arkadaş vizesi 120 EURO

Gemici vizesi 140 EURO

Şoför vizesi 150 EURO

VIP vize 230 EURO+ KDV olarak belirlenmiştir.