Sina Dağı Nerededir, Nasıl Oluşmuştur? Yüksekliği Ve Diğer Özellikleri

Sina Dağı, İbranilerin tarihinde önemli dönüm noktalarının gerçekleştiği kutsal bir dağ olarak kabul görmektedir. Bu özel dağda ünlü On Emir' in Hz.Musa'ya vahyedildiği, bu On Emir'in ise İbranilerin yaşamlarında dini ve ahlaki açıdan en önemli temel hususları oluşturduğu bilinmektedir. Bu gizemli dağın yeri de bu sebeple merak edilmiş ve çeşitli bilimsel araştırmalara konu edilmiştir. Sina Dağı'nın yerine dair tarihçiler ve arkeologlar tarafından bazı görüşler tarih boyunca ileri sürülmüştür.



Sina Dağı Nerededir?



Sina Dağı, Mısır’da Sina Yarımadası sınırları içerisinde yer almaktadır. Dinler tarihinde Sina Dağı, önemli bir yere haizdir. Sina Dağı, Tevrat’a göre Musa Peygamber Öncülüğünde İsrailoğullarının Mısır’dan çıkarken durdukları yer olarak tarihte belirtilmektedir. Hz. Musa'nın Tanrı ile konuştuğu ve On Emir'i aldığı yer olarak da Sina Dağı diğer tanınan adı ile Tur Dağı tarihi kaynaklarda geçmektedir. Kur'an-ı Kerim'de bu konu Ta-Ha suresinde geçmektedir. Sina Dağı, Kurak yarımadada da bulunan 2629 metre yüksekliğe haiz Aziz Katerina Dağı'ndan sonra gelen ikinci en yüksek dağdır.

Sina Dağı Nasıl Oluşmuştur?



Sina bölgesinde bulunan, Süveyş kanalının başlangıcına yakın olan bir bölgede konumlanan Sina Dağı diğer yaygın bilinen adı ile Tur Dağı'nın oluşumu en az yeri kadar merak uyandırıyor. Tur Dağı, Asya ve Afrika kıtalarının birbirinden ayrılması neticesinde günümüzdeki şeklini almış ve oluşumunu tamamlamıştır.



Sina Dağı Yüksekliği ve Diğer Özellikleri



Sina Dağı’nın doruğunun yüksekliği 2285 metredir. Sina Dağı, Musa'ya Tanrı tarafından inanışa göre Tanrı'nın yazdığı iki taş levhanın verildiği yer olarak tarihi ve dini kaynaklarda ifade edilmektedir. Hz. Musa'nın Sina Dağı'nda elde ettiği öğeleri Ahit Sandığı ismi verilen gizemli bir sandığa koyduğu bilinmektedir. Bu gizemli sandığın Tarsus civarında bir mağarada bulunduğu ve bu sandığın Mehdi tarafından çıkarılacağı yönünde bir inanış bulunmaktadır.



Dünya çapında düzenlenen kültürel gezi programlarında Tur Dağı ayrı bir yere sahip olup dağ ve dağın bulunduğu bölge hem dini hem tarihi bakımdan oldukça dikkat çekmekte ve merak edilmektedir. Günümüzde en fazla ilgi gören ve fotoğraflanan dağlardan birisidir.