Bilgisayarı Kim Buldu? Bilgisayar İlk Olarak Ne Zaman, Nasıl İcat Edilmiştir? Bilgisayarın Tarihçesi

Bilgisayarlar en çok kullanılan teknolojik aletlerden biridir.



Bilgisayarı Kim Buldu?



Bilgisayarı bulan kişi İngiliz matematikçi Charles Babbage'dır. Charles Babbage fark makinesi olarak ilk bilgisayar prototipini üretti ve çalıştırmayı başardı.



Bilgisayar İlk Olarak Ne Zaman, Nasıl İcat Edilmiştir?



İlk Bilgisayarların abaküs olduğu söylenmektedir. Fakat günümüze uyarlanınca ilk bilgisayarlar Charies Babbage tarafından üretilmiş olunan bilgisayardır. Charles Babbage tarafından ilk olarak 1833 yılında bir bilgisayar tasarlandı. Charles Babbage üretmiş olduğu bu prototipi 1870 yılına kadar geliştirdi. Charles Babbage sayıları ekleyip çıkaran ve işlem yapan bir fark makinesi üretti. Üretmiş olduğu bu makineyi basitleştirmek yerine daha fazla geliştirmek amacı ile bilgisayarı üretti. Üretmiş olduğu bu bilgisayar toplama ve çıkarma gibi basit işlemleri yapan bir bilgisayardı. Bu şekilde bilgisayarlar gelişerek günümüze kadar gelmesi sağlanmıştır.



Bilgisayarın Tarihçesi



İlk bilgisayar Charles Babbage tarafından üretildi. Günümüzdeki bilgisayarların ilk üretimine baktığımızda ise ilk dijital bilgisayarlar 1945 senesinde üretildi. İlk bilgisayar ENIAC olarak tasarlanmış dijital bir bilgisayardır. ENIAC adı verilen bu bilgisayar devasa büyüklüğe sahip insan boyunu geçen bir bilgisayardı. Top atışlarının hesaplanmasında ENIAC adlı bilgisayar kullanılıyordu. Yaklaşık olarak üretilen ENIAC adlı bilgisayarın 30 ton olarak üretildiği bilinmektedir. Üretilmiş olan bu ilk bilgisayarın maliyeti ise 500 bin Amerikan doları olarak kayıtlara geçti. ENIAC bilgisayarı elektromanyetik olarak üretilen makinelerden daha hızlı ve daha güçlü bir bilgisayar idi. Daha sonra 1965 yılında modern bilgisayarlar üretilmeye başlandı.



Modern bilgisayarlar üretilmeye başlayınca ENIAC gibi üretilen bilgisayarların sonuna gelinmiş oldu. Artık modern bilgisayarlar daha küçük boyutlarda ve herkesin sahip olabileceği gibi ucuz maliyetler ile birlikte üretildi. İtalyan teknoloji firması Dünya genelinde bir devri açarak ilk kişisel bilgisayarları satışa sunmuş oldu. Satışa sunulduktan sonra bilgisayarlar dünya genelinde hızlı bir şekilde yayılmaya başladı. Kişisel olarak üretilen ilk bilgisayar yaklaşık olarak 3.200 dolar değerinde idi. Daha sonra NASA'da bu satılan bilgisayarları satın alarak uzay çalışmaları için kullanmaya başladı. Bu şekilde bilgisayarların kullanım alanı yaygınlaştı ve gelişti.