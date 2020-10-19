CRM nedir, ne işe yarar? CRM programları nasıl kullanılır?

Şirketlerin müşterileriyle aralarındaki ilişkiyi daha verimli ve kârlı hale getiren bütün uygulamalar bu başlık altında toplanabilir. Bu yönetim tarzının amacı ürünlerden ve hizmetlerden mutlu ve sadık müşteri kitlesi yaratmaktır. Bunu yapabilmek için de hedef kitleyi doğru belirlemek ve bu kitleye doğru pazarlama yapıp hizmet sunmaktır

Bütün bunların gerçekleşebilmesi için CRM odaklı veri toplanması ve bu verilerin doğru işlenmesi gerekir. CRM yazılımları da bu noktada devreye girer. Müşteriye iyi bir deneyim yaşatarak firmayı kendi çevresine de tanıtıp yeni müşteriler getirmesini sağlayabilir, o müşterileri de memnun etmeniz durumunda sadık müşteriler kazanabilir ve bu şekilde şirketinizin rakiplerinin bir adım önünde kalmasını sağlayabilirsiniz. CRM yazılımlarını kullanarak satış öncesi, satış anı ve satış sonrası süreçlerini verimli bir şekilde yönetebilir, geliştirebilir ve yüksek satış rakamlarına daha hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz.

CRM yazılımları kullanarak mutlu müşteriler yaratmanın şirketinize sağlayacağı faydalar çoktur. CRM yazılımları ile eldeki verilerinizi doğru bir şekilde işleyip sonuçlarına göre hareket etmeniz sonucunda müşterilerin memnuniyet oranı yüksek bir marka haline gelip marka değerinizi artırabilirsiniz. Sürekli yeni müşteriler kazanmak için çabalamak yerine mevcut müşterilerin memnuniyetini, dolayısıyla da sadakatlerini kazanarak hem mevcut müşterilerinizin sizin adınıza reklam yapmasını sağlayabilir hem de müşteri kaybını azaltabilirsiniz.

Firmaların kullandıkları başlıca CRM hizmetlerinin örneklerinden biri olarak firmanın kendi fırsat kartlarının kullanımını sağlamak gösterilebilir. Bu kart ile müşteriye avantaj sağlarken bir yandan da müşterinin alışveriş huyları, tercih yönelimleri gibi değerli bilgilere sahip olabilirsiniz. Bunun yanı sıra arkadaşını getirene indirim yapmak ya da benzer kampanyalar hazırlamak da CRM yöntemlerinden biridir. Bir diğer örnek ise firmaların sık sık uyguladığı anketlerdir. Herhangi bir şekilde yapılan anketlerle müşterilerin beklentileri daha iyi anlaşılıp toplanan verilerle bir veritabanı oluşturabilir ve oluşturduğunuz bu bilgi havuzundan yeni stratejilerinizi belirleyebilirsiniz.